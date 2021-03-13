Курц: тайные сделки отдельных стран подрывают честное распределение вакцины в ЕС

Немецкий таблоид Bild заподозрил обман при распределении вакцины в ЕС после заявления, сделанного канцлером Австрии. По его словам, в инстанциях, занимающихся закупкой и распределением вакцины, устроили настоящий базар, а все договора держатся в тайне. Себастьян Курц озвучил предположение, что отдельные страны заключили тайные соглашения с поставщиками. Тем самым они подрывают общие цели ЕС по справедливому распределению вакцины из расчёта на душу населения.

При распределении вакцины в ЕС происходит обман? Как пишет немецкий таблоид Bild, если предположения подтвердятся, это может поставить под сомнение всё основанное на солидарности сообщество ЕС. Издание задаётся вопросом, не ожидает ли Европу вакцинный скандал.

Дело в том, что австрийский канцлер Себастьян Курц высказал серьёзное подозрение в адрес стран ЕС: по данным ведомства канцлера, отдельные страны могли заключить тайные соглашения с фармацевтическими компаниями.

«В учреждениях был просто какой-то базар. Но договора держатся в тайне», — заявил Себастьян Курц на пресс-конференции в пятницу. Медлительность вакцинации в одних странах и прогресс других за прошедшие недели начали вызывать всё больше вопросов. В конечном итоге Австрия была настолько поражена происходящим, что решила «внимательнее рассмотреть» имеющиеся данные по вакцинации.

При этом эксперты обратили внимание на то, что поставки осуществляются не в соответствии со «справедливым» распределением, согласованным в ЕС. Ещё сильнее обостряет ситуацию тот факт, что по имеющимся планам расхождения в ближайшие недели и месяцы должны только увеличиться: «Различия между странами ЕС становятся всё больше».

В качестве примера Курц привёл Мальту, которая до конца июня должна получить в три раза больше вакцины, чем Болгария. Дания и Нидерланды тоже выигрывают от нынешнего распределения вакцины, в то время как Латвия и Хорватия заметно отстают. По словам Курца, Нидерланды также должны получить больше вакцины, чем Германия. Австрия находится где-то посередине по количеству согласованных объёмов препарата.

По словам канцлера Австрии, дополнительные соглашения между странами ЕС и фармацевтическими компаниями подрывают общие цели ЕС по распределению вакцины из расчёта на душу населения. Нынешнее положение вещей не соответствует тому, о чём договаривались страны Евросоюза.

Недавно Курц созванивался со многими главами правительств, которые были поражены точно так же, как он сам, и «не могли поверить своим глазам и ушам». Теперь он требует полной прозрачности.

Что на всё это говорит Еврокомиссия? Её официальный представитель по запросу Bild отметил, что, хотя ЕС заключил договора с производителями, на национальном уровне каждая страна Европы может сама определять, израсходует ли она полностью максимальные объёмы вакцины, доступные для заказа, или нет. Никаких обязательств по покупке вакцины не было. А другие страны смогли получить вакцину, квоты на которую остались невостребованными.

Таким образом, страны, сделавшие ставку на вакцину Biontech/Pfizer, сейчас получили преимущество по сравнению с теми, кто предпочёл заказать в основном более дешёвую и более простую в хранении вакцину AstraZeneca — не догадываясь при этом, что британско-шведский производитель в первые месяцы столкнётся с тяжёлыми трудностями в плане поставок.

Всем правительствам известно, что всё это должно было привести к неравным объёмам поставок, тем более что национальные договора подписывались без исключений на уровне министров — и это было уже довольно давно.

Однако к началу кампании по вакцинации страны начали договариваться между собой, например, потому что они начали свои кампании в разное время, как Нидерланды и Дания, передаёт позицию Еврокомиссии немецкий таблоид Bild.