Daily Express: провал вакцинной стратегии ЕС заставляет членов блока задуматься о выходе

Австрия и Дания вслед за другими странами ЕС заявили о намерении проводить собственную политику вакцинации, не полагаясь на Евросоюз, передаёт Daily Express. Как отмечает издание, это может быть признаком обрушения единства европейского блока перед лицом пандемии. По мнению экспертов, пандемия, ограничительные меры и вялое начало программы массовой вакцинации в ЕС, а также успехи Великобритании могут побудить такие страны, как Дания, Финляндия или Нидерланы к прекращению членства в Европейском союзе.

Австрия и Дания стали последними в списке стран, «отколовшихся от вакцинной стратегии ЕС», сообщает Daily Express. Канцлер Себастьян Курц заявил, что Австрия будет работать с Израилем и Данией над вакцинами против коронавируса второго поколения и «в будущем больше не будет полагаться на ЕС». Это заявление было воспринято многими как упрёк европейской схеме закупок вакцин, значительно отстающей от Великобритании, Израиля и США. В интервью «самой продаваемой» немецкой газете Bild Курц заявил, что Европейское агентство по лекарственным средствам действовало «слишком медлительно» в отношении разрешения на введение препаратов.

По мнению газеты, существует опасение, что единство блока перед лицом пандемии коронавируса рушится. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен в свою очередь, заявила, что уже подала заявку на поставку остатков вакцин из Израиля — что стало ещё одним признаком ослабления доверия к Брюсселю в отношении поставок препаратов. Как отмечает газета, пандемия, ограничительные меры и вялое начало программы массовой вакцинации в ЕС, несомненно, усугубляют тенденции к расколу в Европе. Датский Евродепутат Петер признался изданию, что его страна может провести голосование по вопросу выхода из блока уже в 2026 году, а также, что Дания внимательно следит за развитием ситуации в Великобритании.

«Ни для кого не секрет, что датские евроскептики замыслили использовать британское соглашение по брекситу в качестве плана для возобновления собственных попыток покинуть Европейский Союз», — уверяет Daily Express. В 2018 году лидер Датской народной партии Кристиан Тулесен Даль признал, что его планы выйти из Брюссельского блока в настоящее время приостановлены, поскольку он ждёт «альтернативы» членству. Выступая перед журналистами в датском городе Зондерборг, Тулесен Даль добавил, что может использовать британскую сделку, чтобы потребовать аналогичных уступок для Дании.

В эксклюзивном интервью газете Daily Express немецкий евродепутат и юрист ЕС Гуннар Бек заявил, что успех Британской программы вакцинации определенно может спровоцировать «эффект домино после брексита». «В ближайшие несколько лет мы увидим, как Британия ведёт себя за пределами ЕС. Но я настроен оптимистично», — заявил он. По его словам, «первые последствия кризиса COVID-19 и то, как осуществляется программа вакцинации в Великобритании, являются позитивными сигналами», способными оказать существенное влияние на поведение отдельных стран в ЕС — в особенности тех, «кому не нравится политика, продвигаемая Францией и Германией».

При этом, на взгляд евродепутата, главными кандидатами на выход из ЕС являются Финляндия, спорящая с Брюсселем из-за евро, Дания, не согласная с такими аспектами европейской политики, как миграция, а также Нидерланды, недовольные большими субсидиями для еврозоны.

«Я не представляю, чтобы ушла Италия или южноевропейские страны — по крайней мере, пока они не получат свою долю немецких денег», — добавил немецкий политик.