Daily Telegraph: ЕС страдает комплексом Наполеона, и это чревато последствиями

Наполеон использовал тактику экономической блокады против Великобритании, но она не дала ожидаемого эффекта и привела к развалу его коалиции и империи. Как пишет Daily Telegraph, сейчас европейские лидеры пытаются взять на вооружение ту же тактику, но им даже до Наполеона далеко.

В те времена, когда всё ещё были споры по поводу брексита, его сторонники сравнивали этот процесс с великими событиями прошлого: испанской Армадой, Наполеоновскими войнами, даже с 1940 годом, за что их критиковали. Тем удивительнее, пишет обозреватель Daily Telegraph, что такое же сравнение прозвучало из уст бывшего французского посла в Великобритании Сильвии Берманн. По её словам, брескит смог объединить оставшиеся 27 стран ЕС, и этот процесс схож со знаменитой блокадой Наполеона, которую Англия столь боялась.

Эти слова, по мнению автора, заслуживают внимания не только потому, что несут в себе угрозу, но и потому что говорят о стремлениях европейских элит. Прежде всего, они пытаются обернуть всю европейскую экономику против одного оппонента. Кроме того, это снова латентное чувство французов, будто Туманный Альбион вечно мешает их продуманным планам. Вместе с тем идёт и концепция, будто именно Великобританию стоит винить во всех проблемах Франции. Как сказал Наполеон, «все мои войны пришли из Англии».

Та блокада, которую устроил Наполеон, должна была разрушить Великобританию экономически, раз уж не получилось развалить её политически. Европа была для Лондона крупнейшим рынком. И сегодня, похоже, у французов те же намерения. Они стремятся установить максимальные барьеры для торговли через Ла-Манш, пытаются бить по самому слабому месту Великобритании — вопросу с Северной Ирландией, даже угрожают заблокировать поставки вакцины от коронавируса.

Есть ещё одна параллель с Наполеоном, отмечает обозреватель британской газеты. Когда Франция и Великобритания подписали Амьенский мир в 1802 году, англичане рассчитывали на применение дальнейших мер для нормализации отношений. Но французы требовали от них соблюдения каждой буквы договора, пока сами готовились к новой войне.

Но если к такому же сценарию стремятся нынешние дипломаты, то автор статьи советует им вспомнить, чем закончилась история в прошлый раз. Действия Наполеона привели к тому, что все стали правила нарушать. Даже учитывая низкий уровень развития логистики, британские товары попадали на континент контрабандой. Некоторые союзники Наполеона отказались участвовать в этой политике. Люди восстали против экономических издержек, против своих же политиков. И великая империя в итоге распалась.

Автор задаётся вопросом, позволит ли Европа подмять свои интересы под идеологические взгляды Франции или же европейский бизнес осознает, что брексит — свершившийся факт, и теперь нужно выстраивать взаимовыгодные интересы. Как Наполеон в своё время, нынешнее французское правительство хочет принести выгоду парижскому финансовому сектору, выведя бизнес из Лондона, пусть даже для остальных европейских стран это обернётся убытками.

Впрочем, наряду с параллелями несложно увидеть и разницу в ситуации. Наполеон был человеком с неоспоримой силой и проницательностью. А лидеры ЕС каждый день доказывают, что они не такие. «Это хуже преступления, это халатность», — сказал француз Талейран об одном из решений Наполеона. Автор статьи в Daily Telegraph задаётся вопросом, как отозвался бы он о нынешних действиях европейских лидеров.