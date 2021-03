Independent: Европарламент отложил голосование о ратификации сделки по брекситу и грозит Лондону судом

В ответ на изменение Великобританией в одностороннем порядке условий протокола по Северной Ирландии Европейский парламент принял решение отложить окончательное одобрение сделки по брекситу, пишет The Independent. При этом в Европейской комиссии пригрозили Лондону судебным иском, обвинив британское правительство в нарушении североирландского протокола.

Евросоюз отложил голосование по окончательному одобрению сделки по брекситу, обвинив Великобританию в нарушении согласованного торгового соглашения, сообщает The Independent.



Как напоминает издание, пока достигнутое соглашение действует временно и для того, чтобы действовать на постоянной основе, ему необходимо пройти голосование Европейского парламента. В частности, согласовать дату проведения голосования парламентарии собирались в ходе заседания в четверг, однако вместо этого приняли решение отложить окончательное принятие сделки.



Подобное решение было принято после того, как в среду британское правительство в одностороннем порядке продлило действие льготного периода, который распространяется на ряд товаров, поставляемых в Северную Ирландию из других частей Соединённого Королевства, и предусмотрен североирландским протоколом в рамках соглашения о выходе из ЕС.



«На конференции председателей политических групп Европарламента было принято решение не согласовывать дату ратификации соглашения о торговле и сотрудничестве вследствие вчерашних событий, — приводит The Independent слова источника в ЕС. — Лидеры Европарламента хотят посмотреть, к чему это приведёт».



По итогам заседания парламентарий Бернд Ланге заявил, что в случае нарушения Лондоном соглашения по брекситу или соответствующих угроз Европейский парламент «ни при каких обстоятельствах не ратифицирует какое-либо соглашение между ЕС и Великобританией».



В свою очередь официальный представитель парламента Великобритании заявил, что ему не известно о решении конференции председателей, однако добавил, что Лондон ждёт, чтобы Брюссель «как можно скорее» ратифицировал соглашение.



После объявления Великобритании об изменении в одностороннем порядке условий протокола по Северной Ирландии Европейская комиссия пообещала подать судебный иск. В частности, заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шевчович заявил, что продление льготного периода станет «нарушением» согласованного с Великобританией протокола и международного права.



В высшем органе исполнительной власти Европейского союза отметили, что Шевчович проинформирует Дэвида Фроста, возглавлявшего группу переговорщиков по брекситу от Великобритании, о том, что он намерен «отреагировать на события в соответствии с правовыми средствами, установленными соглашением о брексите и соглашением о торговле и сотрудничестве».



Как напоминает The Independent, изначально соглашение с ЕС предполагало, что льготный период, позволяющий британским поставщикам избегать оформления таможенных сертификатов для доставки товаров в Северную Ирландию, продлится до 1 апреля. Тем не менее Лондон объявил о его продлении до 1 октября, для того чтобы супермаркеты и их поставщики могли адаптироваться к новым торговым барьерам.