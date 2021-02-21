Telegraph: Лондон грозит Брюсселю «водными войнами» из-за запрета на импорт в ЕС британских моллюсков

22:20
«Жёлтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и области
«Жёлтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и области из-за гололедицы.
22:18
Карпин: это был наш лучший матч против «Ахмата», но мы его проиграли
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал поражение от грозненского «Ахмата» в матче 1/8 финала Кубка России по футболу.
22:10
Николич: с «Тамбовом» мы сыграли лучше, чем в первой части сезона
Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич прокомментировал победу над «Тамбовом» в матче 1/8 финала Кубка России по футболу.
22:06
В Минпромторге России высказались о поставках вооружения другим странам
Глава российского Минпромторга Денис Мантуров рассказал RT о поставках Россией вооружения другим странам.
21:56
«Аталанта» победила «Наполи» в Серии А
Бергамская «Аталанта» одержала победу над неаполитанским «Наполи» в матче 23-го тура итальянской Серии А.
21:40
В Люксембурге рассказали о возможности краха системы здравоохранения
Глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн заявил в интервью редакционному объединению RedaktionsNetzwerk Deutschland, что система здравоохранения страны рухнет, если соседние государства закроют границы.
21:36
Базаревич прокомментировал победу над Эстонией в заключительном матче отбора на Евробаскет
Главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич прокомментировал победу над национальной командой Эстонии в матче группового этапа квалификации чемпионата Европы 2022 года.
21:27
«Ахмат» в меньшинстве победил «Ростов» и вышел в 1/4 финала Кубка России
Грозненский «Ахмат» одержал победу над «Ростовом» в матче 1/8 финала Кубка России по футболу.
21:24
«Манчестер Сити» одержал 13-ю подряд победу в АПЛ, обыграв «Арсенал»
«Манчестер Сити» одержал победу над лондонским «Арсеналом» в матче 25-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
21:17
В ВОЗ назвали число случаев заболевания коронавирусом в мире
В мире за сутки выявили 359 488 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
21:12
Тренер «Тамбова» — о матче с «Локомотивом»: хорошо нас потренировали
Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин прокомментировал поражение от московского «Локомотива» в матче 1/8 финала Кубка России по футболу.
20:59
Кириленко рассказал, когда РФБ будет обсуждать с Базаревичем новый контракт
Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко высказал мнение о будущем Сергея Базаревича на посту главного тренера сборной России.
20:55
В Петербурге локализовали пожар в производственном здании
В Санкт-Петербурге спасатели локализовали возгорание в производственном здании.
20:48
Биатлонист Латыпов оценил своё выступление на ЧМ в Поклюке
Россиянин Эдуард Латыпов высказал мнение о своём выступлении на чемпионате мира по биатлону в словенской Поклюке.
20:42
Сидорова показала лучший результат сезона в мире на турнире в Москве
Чемпионка мира по прыжкам с шестом Анжелика Сидорова показала лучший результат сезона в мире на легкоатлетическом турнире в Москве.
20:42
В Греции за сутки выявили 884 новых случая коронавируса
В Греции за сутки выявили 884 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
20:30
Федотов — о матче с «Краснодаром»: подарили сопернику гол, который обострил ситуацию
Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал победу над «Краснодаром» в матче 1/8 финала Кубка России по футболу.
20:30
В Петербурге произошёл пожар в производственном здании
В Санкт-Петербурге произошёл пожар в производственном здании на площади 100 кв. м. Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС по городу.
20:21
Мусаев: «Краснодар» не смог решить ту задачу, которую ставил сам себе
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал поражение от «Сочи» в матче 1/8 финала Кубка России по футболу.
20:19
Тихановская прокомментировала санкции против Белоруссии
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в интервью The Sunday Times заявила, что введённые европейскими странами санкции в отношении белорусских властей являются «насмешкой».
20:10
Сборная России победила Эстонию в отборе на Евробаскет-2022
Сборная России по баскетболу одержала победу над национальной командой Эстонии в матче группового этапа квалификации чемпионата Европы 2022 года.
20:09
Почти 1000 домов остались без газа в Свердловской области
Более 960 частных домов остались без газа после пожара на газопроводе в городе Качканаре Свердловской области.
20:02
Медведев заявил, что с удовольствием выступит на ОИ в Токио
Российский теннисист Даниил Медведев высказал мнение о своём возможном выступлении на летних Олимпийских играх в Токио.
19:55
Число жертв коронавируса в Африке превысило 100 тысяч
Представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Африке сообщило, что число жертв коронавирусной инфекции COVID-19 в регионе превысило 100 тыс.
19:48
Стрельцов заменит Бабикова на заключительных этапах КМ по биатлону
Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский огласил состав команды на заключительные в сезоне этапы Кубка мира.
19:42
Российские биатлонисты заняли седьмое место в медальном зачёте ЧМ
Сборная России разделила седьмое — девятое места с национальными командами Белоруссии и Украины в медальном зачёте прошедшего в словенской Поклюке чемпионата мира по биатлону.
19:41
«Лестер» победил «Астон Виллу» и вышел на второе место в АПЛ
«Лестер Сити» одержал победу над бирмингемской «Астон Виллой» в матче 25-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
19:40
В администрации США пообещали ответить на хакерскую атаку
США занимаются подготовкой ответа на возможную кибератаку на американскую инфраструктуру, которая приписывается «российским хакерам». По словам советника американского президента по нацбезопасности Джейка Салливана, ответные меры будут включать санкции и другие инструменты.
19:39
В Британии за сутки выявили более 9 тысяч случаев коронавируса
В Великобритании в течение суток зарегистрировали 9834 случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
19:28
На Украине объяснили, почему Киев разрешил авиации НАТО полёты над Крымом
Бывший постоянный представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин высказался о том, почему Киев разрешил самолётам НАТО летать над полуостровом.
19:27
Губерниев: мы провели этот чемпионат мира ниже своих возможностей
Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал выступление сборной России по биатлону на чемпионате мира в Поклюке.
19:24
Гимнастка Дина Аверина выиграла Кубок чемпионок имени Алины Кабаевой
Многократная чемпионка мира и Европы по художественной гимнастике Дина Аверина стала победительницей Кубка чемпионок имени Алины Кабаевой, который разыгрывался в рамках московского этапа Гран-при.
19:15
Медведев прокомментировал своё выступление на Australian Open
Россиянин Даниил Медведев подвёл итоги финала Открытого чемпионата Австралии по теннису, где он проиграл сербу Новаку Джоковичу.
19:10
Президенты Ирана и Турции провели телефонные переговоры
Президент Ирана Хасан Рухани провёл телефонные переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.
19:06
В Ленинградской области мужчина открыл стрельбу по уборщику снега
В Ленинградской области полицейские задержали предпринимателя, который в ходе конфликта ранил из травматического пистолета уборщика снега.
18:58
Дубль Мартинеса помог «Интеру» разгромить «Милан» в дерби
В матче 23-го тура итальянской Серии А «Интер» разгромил «Милан».
18:55
На Филиппинах эвакуировали тысячи людей из-за надвигающегося шторма
Власти нескольких филиппинских провинций эвакуировали 51 тыс. человек из-за затопления, вызванного приближением шторма «Дуцзюань».
18:54
«Сочи» обыграл «Краснодар» и вышел в 1/4 финала Кубка России
В матче 1/8 финала Кубка России по футболу «Краснодар» уступил «Сочи».
18:53
«Локомотив» одержал крупную победу над «Тамбовом» в 1/8 финала Кубка России
В матче 1/8 финала Кубка России по футболу московский «Локомотив» разгромил ФК «Тамбов».
18:42
В Молдавии за сутки выявили более 500 случаев коронавируса
В Молдавии за сутки подтвердили 507 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, общее число пациентов с COVID-19 достигло 176 752.
18:33
Сборная России по водному поло проиграла Хорватии и лишилась шансов на попадание на ОИ в Токио
Ватерполисты сборной России не сумели завоевать путёвку на Олимпийские игры в Токио, проиграв команде Хорватии.
18:31
В Грузии задержали пытавшихся разбить палатки у здания кабмина
Грузинские полицейские задержали восемь человек за попытку разбить палатки в Тбилиси у здания парламента.
18:21
«Автомобилист» обыграл «Сочи» в серии буллитов
В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Автомобилист» одержал победу над ХК «Сочи».
18:18
Прокуратура начала проверку из-за ЧП с траулером в Баренцевом море
Мурманская транспортная прокуратура организовала проверку норм безопасности после происшествия с траулером Polaris в Баренцевом море.
18:07
Легрейд выиграл масс-старт на чемпионате мира, Логинов финишировал девятым
Норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд стал победителем мужского масс-старта на чемпионате мира в словенской Поклюке.
18:06
В Ливии напали на кортеж главы МВД ПНС страны
Телеканал Al Arabiya сообщил, что неизвестные напали на автоколонну министра внутренних дел правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фатхи Башаги.
17:55
«Барселона» сыграла вничью с «Кадисом» в матче Примеры
В рамках 24-го тура Примеры «Барселона» на своём поле сыграла вничью с Кадисом.
17:55
Чемезов оценил планы по производству сверхзвукового бизнес-джета
Глава госкорпорации «Ростех» прокомментировал планы по совместному производству сверхзвукового бизнес-джета Россией и ОАЭ.
17:41
Зариф и глава МАГАТЭ обсудили сотрудничество в ядерной сфере
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф и генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси провели переговоры.
17:35
Ростовцев: Миронова не является топ-стрелком стоя
Трёхкратный чемпион мира по биатлону Павел Ростовцев высказался о проблемах со стрельбой у отечественных биатлонистов.