Independent: после брексита Великобритания пытается остаться в числе великих держав
В ноябре в Глазго пройдёт конференция по изменению климата, а в июне в Корнуолле — «Большая семёрка». Великобритания пытается попасть в Транс-Тихоокеанское партнёрство и заключить торговые соглашения с развивающимися экономиками, возвращается в ВТО и занимается вакциной. Но всё же нельзя принимать все эти действия за гарантию влияния или силы Лондона в будущем, отмечает журналист Independent.
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