Independent: после брексита Великобритания пытается остаться в числе великих держав

В этом году в Великобритании пройдут крупнейшие саммиты, она пытается заключить договоры с развивающимися экономиками и занимается проблемами, связанными с вакцинами от коронавируса. Однако, как пишет Independent, всё это не гарантирует ей глобального влияния в будущем.

«Останется ли Великобритания глобальной державой?» — задаётся вопросом журналист Independent Шон О’Грейди. Лондон объявил о том, что избыточное количество вакцин он отправит в развивающиеся страны. По мнению автора статьи, рано раздавать дозы вакцины, которых ещё нет, программа вакцинации не окончена.

Так что он видит только одну причину объявить о таком намерении — саммит «Большой семёрки», который запланирован на будущую пятницу. Великобритании после брексита нужно показать, что у неё есть своё место в мире, а вакцина даёт искушение включиться в «вакцинную дипломатию».

Как Китай и Россия, Великобритания может тоже с помощью вакцины находить себе новых друзей и наращивать влияние. Недавние разногласия Лондона с Брюсселем по поводу вакцины, вероятно, сделали её поставки в Европу невозможными. Так что вместо Баварии она направится в Малави, но сложно сказать, что должно быть иначе.

Великобритания сейчас в лице Бориса Джонсона выставляет свои возможности напоказ, пишет автор статьи. По его словам, это неизбежно, что страна с имперским прошлым, которая сохраняет свою психологию всемирной страны, будет всеми силами стараться показать, что ещё чего-то стоит.

В ноябре в Глазго пройдёт конференция по изменению климата, а в июне в Корнуолле — «Большая семёрка». Великобритания пытается попасть в Транс-Тихоокеанское партнёрство и заключить торговые соглашения с развивающимися экономиками, возвращается в ВТО и занимается вакциной. Но всё же нельзя принимать все эти действия за гарантию влияния или силы Лондона в будущем, отмечает журналист Independent.