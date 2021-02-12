Euronews: Амстердам перехватил у Лондона статус европейского центра торговли акциями

С начала года в Амстердаме заметно возросла активность на рынках ценных бумаг и долговых обязательств, операции по которым раньше чаще всего проходили в Лондоне. Такой сдвиг эксперты связывают с запретом Брюсселя на торговлю для финансовых учреждений ЕС в Лондоне. В результате Амстердам смог выйти в европейские лидеры торговли ценными бумагами и стать одним из первых городов, который выиграл от выхода Великобритании из ЕС, передаёт Euronews.

Амстердам вышел в европейские лидеры торговли ценными бумагами, обойдя по этому показателю один из ведущих мировых финансовых центров — Лондон. В январе на Амстердамской фондовой бирже, а также на торговых площадках CBOE Europe и Turquoise ежедневная торговля акциями в среднем составляла 9,2 миллиарда евро, что более чем в четыре раза превышает декабрьские показатели.



Объёмы продаж ценных бумаг в Лондоне в январе упали до 8,6 миллиарда евро в день. Сдвиг в сторону увеличения операций в Амстердаме и снижения торгов в британской столице эксперты связывают с запретом Брюсселя на торговлю для финансовых учреждений ЕС в Лондоне.



Таким образом, Амстердам стал одним из первых городов, который выиграл от выхода Великобритании из Евросоюза. Аналитики назвали ситуацию закономерной, отметив, что хотя Лондон и утратил статус центра торговли акциями ЕС, но у него всё же есть шанс занять свою нишу в торговле.



Дата выхода в эфир 11 февраля 2021 года.