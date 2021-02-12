Euronews: Амстердам перехватил у Лондона статус европейского центра торговли акциями

23:22
Уайт не верит, что Нурмагомедов окончательно решил завершить карьеру
Глава UFC Дана Уайт высказал мнение о решении чемпиона в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова завершить карьеру в смешанных единоборствах.
23:22
Во Франции за сутки выявили более 20 тысяч случаев коронавируса
За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом во Франции возросло на 20 701 и достигло 3 427 386.
23:20
Багов победил Сильверио в главном поединке турнира АСА 117
Россиянин Али Багов одержал победу над бразильцем Элиасом Сильверио в главном поединке турнира АСА 117 в Сочи.
23:10
Вор в Ленобласти продал частицу мощей святой Матроны за 500 рублей
Задержан подозреваемый в краже частицы мощей святой блаженной Матроны Московской из Тихвинского Богородичного Успенского монастыря в Ленинградской области. Он успел их продать за 500 рублей.
23:07
Объём экспорта в Волгоградской области вырос на 20% в 2020 году
Объём экспорта в Волгоградской области увеличился на 20% в 2020 году.
23:05
Халиев победил Аморима на турнире ACA 117
Россиянин Хусейн Халиев одержал победу над бразильцем Элдером Алланом Аморимом в со-главном поединке турнира ACA 117 в Сочи.
22:58
Авиация Северного флота провела учения по дозаправке топлива в воздухе
Экипажи истребителей-перехватчиков МиГ-31 и бомбардировщиков Су-24 отдельного смешанного авиаполка из состава армии ВВС и ПВО Северного флота провели учения по дозаправке топливом в воздухе.
22:55
В Белом доме подтвердили планы закрыть тюрьму Гуантанамо
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила планы администрации США по закрытию спецтюрьмы на базе Гуантанамо на Кубе.
22:54
Юнусов эффектным ударом нокаутировал Лимбергера на турнире ACA 117
Россиянин Джихад Юнусов одержал победу над бразильцем Леонардо Лимбергером в поединке предварительного карда турнира ACA 117 в Сочи.
22:45
Во Владимире открылась выставка работ Гойи и Пикассо
В музейном центре «Палаты» во Владимире открылась выставка «Песок и кровь», на которой представлены работы испанских художников Франсиско Гойи и Пабло Пикассо, посвящённые искусству корриды.
22:42
Президент Португалии сделал прививку от коронавируса
Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза сделал прививку от коронавируса.
22:31
ЦСКА оштрафован за поведение фанатов на матче ЛЕ с «Фейеноордом»
Апелляционный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовал московский клуб ЦСКА за поведение болельщиков во время матча группового этапа Лиги Европы с нидерландским «Фейеноордом».
22:30
В Ставропольском крае прокомментировали ситуацию с коечным фондом для пациентов с COVID-19
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что потребность в специализированных местах для пациентов с COVID-19 начала снижаться. Это позволило приступить к сокращению особого коечного фонда.
22:28
Правительство России расширило санкционный список украинских компаний
Правительство России расширило список украинских компаний, в отношении которых введены ответные экономические меры. Соответствующее постановление опубликовано на интернет-портале правовой информации.
22:24
УЕФА условно дисквалифицировал главного тренера «Краснодара» на один матч
Апелляционный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение условно дисквалифицировать главного тренера российского клуба «Краснодар» Мурада Мусаева на один матч.
22:14
Власти Каталонии призвали расширить список вакцин в ЕС
Власти испанского автономного сообщества Каталония считают необходимым расширить список применяемых вакцин в ЕС, в том числе за счёт российского «Спутника V», чтобы ускорить темпы вакцинации, сообщает РИА Новости со ссылкой на женералитат Каталонии.
22:13
УЕФА перенёс матч «Вольфсберг» — «Тоттенхэм» в Венгрию
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о переносе первого матча 1/8 финала Лиги Европы между австрийским «Вольфсбергом» и английским «Тоттенхэм Хотспур» в Венгрию.
22:10
Лолита рассказала о работе в театре
Певица Лолита, которая в настоящее время репетирует в театре «Модерн» роль Агафьи Тихоновны в спектакле «Женитьба», рассказала, что оказалось для неё самым сложным.
22:08
Синоптик рассказал о погоде в Петербурге
Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус рассказал о погоде в Санкт-Петербурге.
22:07
Аскольд Запашный рассказал о работе Большого московского цирка во время пандемии
Художественный руководитель Большого московского цирка Аскольд Запашный рассказал о работе во время пандемии.
22:04
Стало известно, когда тур кубка чемпионата Европы по футболу пройдёт в России
Глава оргкомитета российской части Евро-2020 Алексей Сорокин рассказал, когда главный трофей предстоящего чемпионата Европы по футболу в рамках традиционного тура прибудет в Москву и Санкт-Петербург.
22:03
Сенаторы призвали Байдена ввести санкции против «Северного потока — 2»
Американские сенаторы Джим Риш и Джин Шахин направили президенту США Джо Байдену письмо с призывом ввести санкции в отношении газопровода «Северный поток — 2», пишет Bloomberg.
22:01
Джеймс сохранил лидерство в голосовании на Матч звёзд НБА
Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) огласила предварительные результаты голосования за стартовые пятёрки на Матч всех звёзд.
21:54
Драги дал согласие возглавить правительство Италии
Бывший председатель Европейского центробанка Марио Драги сформировал новое правительство Италии и представил его состав президенту страны Серджо Маттарелле.
21:50
Власти Нижегородской и Тюменской областей обсудили экономическое сотрудничество
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и губернатор Тюменской области Александр Моор обсудили торгово-экономическое сотрудничество.
21:46
В ООН поддержали решение США исключить хуситов из списка террористов
Исключение американскими властями хуситов из списка террористических организаций является позитивным шагом, заявил официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик.
21:43
Панарин пропустит матч НХЛ с «Бостоном» из-за травмы
Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин пропустит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Бостон Брюинз».
21:42
Главный метеоролог Заполярья предупредила о морозах до -38 ˚С
Главный метеоролог Мурманской области Наталья Алдарова рассказала о погоде в регионе в ближайшие выходные.
21:39
Президент Союза ММА России считает, что у Немкова все шансы выиграть Гран-при Bellator
Президент Союза ММА России Радмир Габдуллин поделился ожиданиями от выступления россиянина Вадима Немкова на Гран-при Bellator.
21:34
Боевые вертолёты ЧФ провели плановые практические полёты над морем
Вертолёты Ка-27ПС и Ка-27ПЛ из состава морской авиации и противовоздушных сил Черноморского флота провели плановые практические полёты над Чёрным морем.
21:33
Испытательный полёт космического корабля SpaceShipTwo отложен
Компания Virgin Galactic для дополнительных технических проверок отложила на неопределённый срок испытательный полёт космического корабля SpaceShipTwo.
21:26
В Москве рассказали о мероприятиях в честь Дня всех влюблённых
В Москве рассказали о мероприятиях, посвящённых Дню всех влюблённых.
21:22
Эксперт оценил решение ЦБ по ключевой ставке
Старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб прокомментировал сообщение о том, что Банк России сохранил ставку на уровне 4,25%.
21:19
Вирусолог рассказал, в каких случаях нужно сделать вакцинацию от COVID-19 заново
Вирусолог Николай Малышев рассказал, в каких случаях нужно сделать вакцинацию от COVID-19 заново.
21:18
В Москве арестовали двух участников «Свидетелей Иеговы»
Савёловский суд Москвы арестовал двух участников запрещённого в России религиозного движения «Свидетели Иеговы»*, передаёт Интерфакс со ссылкой на пресс-службу суда.
21:18
Конькобежка Голикова — о музыке Чайковского на награждении: бежали мурашки по коже
Россиянка Ангелина Голикова поделилась эмоциями от церемонии награждения за победу в забеге на 500 м на чемпионате мира по конькобежному спорту в нидерландском Херенвене.
21:10
Психолог рассказала, как часто могут созваниваться супруги
Психолог Алиса Метелина рассказала, как часто могут созваниваться супруги.
21:06
В Марокко привили от коронавируса более 1 млн человек
Министерство здравоохранения Марокко сообщило, что число привитых от коронавируса в Марокко превысило 1 млн.
20:59
Конькобежка Голикова — о золоте ЧМ: такое событие запоминается на всю жизнь
Россиянка Ангелина Голикова прокомментировала свою победу в забеге на 500 м на чемпионате мира по конькобежному спорту в нидерландском Херенвене.
20:58
В Москве наградят сотрудников ППС за спасение женщины при пожаре
В Москве наградят инспекторов патрульно-постовой службы за спасение женщины при пожаре.
20:57
В Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение
В Краснодарском крае объявлено штормовое предупреждение по сильным осадкам с 13 по 15 февраля.
20:51
Суд отложил заседание по делу о клевете Навального на ветерана
Мировой суд столичного района Южное Медведково отложил на 16 февраля заседание по делу о клевете Алексея Навального на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко, передаёт РИА Новости.
20:50
Швед установил историческое достижение в Единой лиге ВТБ
Атакующий защитник подмосковного баскетбольного клуба «Химки» Алексей Швед установил историческое достижение в Единой лиге ВТБ.
20:43
Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировано в Таджикистане
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в пятницу в Таджикистане.
20:39
Белоруссия перенесла подписание соглашения о перевалке нефтепродуктов в портах России
Пресс-секретарь Министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии Анна Курилёнок заявила, что ведомство готово к подписанию соглашения об организации перевалки белорусских нефтепродуктов в портах России, но из-за процедурных вопросов это будет возможно сделать после 15 февраля.
20:33
Уайт заявил, что третий бой Макгрегора и Порье может пройти летом
Глава UFC Дана Уайт рассказал, когда может состояться третий поединок между бывшим чемпионом в двух весовых категориях Конором Макгрегором и бывшим временным чемпионом лиги в лёгком весе Дастином Порье.
20:30
Глава ЦБ заявила, что потенциал смягчения монетарной политики исчерпан
Потенциал смягчения денежно-кредитной политики в России исчерпан, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.
20:23
Каминский опроверг предположение о лишнем весе у биатлониста Логинова
Старший тренер мужской сборной России Юрий Каминский прокомментировал озвученные в СМИ предположения о лишнем весе у лидера национальной команды Александра Логинова.
20:18
Шлеменко может сразиться с победителем боя Минеев — Исмаилов
Экс-чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко заявил, что может провести бой с победителем поединка между соотечественниками Владимиром Минеевым и Магомедом Исмаиловым.
20:18
При взрыве на фабрике петард в Индии погибли 15 человек
По меньшей мере 15 человек погибли и более 20 получили ранения при взрыве на фабрике по производству петард в индийском штате Тамилнад.