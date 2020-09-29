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Euronews: из-за пандемии в Европе обострилась битва отелей и частников
На фоне резкого спада в туристической отрасли из-за пандемии администрации европейских туристических городов требуют реорганизации рынка краткосрочной аренды жилья. Мэры Парижа, Берлина и Амстердама хотят, чтобы Брюссель помог им усилить контроль над такими сервисами, как Airbnb, чтобы отели не страдали из-за «нечестной конкуренции» со стороны предлагающих жильё частников, передаёт Euronews.

Из-за карантинных мер Амстердам стал тише — туристов здесь, как и в других европейcких городах, стало меньше. В условиях потери доходов местные администрации выступили за реорганизацию рынка краткосрочной аренды жилья.

Мэры Парижа, Берлина и Амстердама хотят, чтобы Брюссель помог им усилить свой контроль над такими цифровыми сервисами, как Airbnb. Менеджер жилищной программы Амстердама сетует на то, что у респектабельных отелей отбивают клиентов частные квартиры, которые приезжему легко найти и забронировать через интернет — и в большинстве случаев, дешевле.

АЛЬБЕРТ ЭФТИНГ, менеджер жилищной программы Амстердама: Люди много жалуются на то, что это нарушает спокойствие, создаёт нечестную конкуренцию, а в итоге  и нехватку жилья у нас в Амстердаме. Мы не хотим, чтобы квартиры, жилые комнаты превращались в апартаменты для аренды! Там надо жить, а не принимать гостей, для которых имеются отели. 

В декабре прошлого года Европейский суд объявил Airbnb онлайн-платформой, а не компанией по аренде недвижимости. Это значит, что ей не нужно строго соблюдать всё жилищное законодательство. Чиновник амстердамского муниципалитета признаёт, что туристам стало удобнее, пустующая жилплощадь сократилась, но порядок в его хозяйстве оказался под угрозой.

АЛЬБЕРТ ЭФТИНГ: Я думаю, что в каждом европейском городе имеются ограничения на количество ночей, которое можно провести в отеле. Если помещение используется кем-то для приёма гостей постоянно — то это уже не отель, а частная квартира. Нам в муниципалитете нужно знать, надолго ли сдаётся жильё? Такая информация есть у владельцев платформ, потому что они контролируют систему бронирования, а мы — нет. 

Многие местные жители обеспокоены либерализацией рынка жилья, но хотят перемен.

ПРОХОЖАЯ: Люди вроде меня не могут купить дом, потому что это сейчас очень дорого! А за квартиры меньшего размера нам приходится соперничать на рынке с очень крупными компаниями, которые скупают апартаменты для Airbnb или для любого вида аренды. 

ПРОХОЖИЙ: Уже 12 лет я живу здесь, в центре. За эти годы количество времени, когда вечером на улицах и в домах тихо, уменьшилось.

ПРОХОЖАЯ: Если вы используете Airbnb по назначению — например, чтобы сдавать квартиру человеку, который приехал к вам в отпуск, когда вы в отъезде, это имеет смысл. Но я не знаю, можно ли это регулировать. 

Airbnb утверждает, что его система эффективно работает в городах по всей Европе. Брюссель даст столицам ЕС возможность лучше регулировать эту сферу посредством Закона о цифровых услугах. Его проект будет представлен до конца года. 

Дата выхода в эфир 28 сентября 2020 года. 

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