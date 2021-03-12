Handelsblatt: задержки антикризисной помощи ещё сильнее уронят авторитет Брюсселя

Неудачи при закупке и распределении вакцин привели к жёсткой критике в адрес ЕС, пишет Handelsblatt: теперь авторитет Брюсселя может пошатнуться ещё сильнее, поскольку во многих странах ЕС опасаются задержек антикризисной помощи. Ещё минувшим летом был создан фонд в €750 млрд, однако в Брюсселе подчёркивают, что выплаты должны быть потрачены не только на посткризисное восстановление, но и на развитие и инновации.

В начале пандемии европейцы с сочувствием смотрели на происходящее в США, пишет Handelsblatt: супердержава не справлялась с заболеванием. Однако теперь сочувствие сменилось удивлением: американцы очень сильно обогнали Европу в процессе вакцинации, а теперь и в области финансовой помощи.

В то время как в США принимают уже третий пакет экономической помощи, в ЕС возлагают надежды на €750 млрд из фондов по восстановлению, согласованные странами-членами прошлым летом. Впрочем, отмечает издание, разочарование может поджидать и здесь: в Берлине и других европейских столицах растёт беспокойство, связанное с возможной задержкой антикризисных выплат.

Одной из причин для беспокойства являются замечания Брюсселя, пишет Handelsblatt. К примеру, в случае с ФРГ, которая должна получить €22 млрд, ЕС критикует немецкое правительство, заявляя, что Берлин намеревается потратить средства на собственные инициативы, вместо того чтобы создавать инвестиционные проекты.

«Промедление со стороны антикризисных фондов является очень большой проблемой», приводит издание слова председателя Европейской народной партии Манфреда Вебера. Он отметил, что в то время, пока в США приняли втрое больший антикризисный пакет, ЕС застрял в процедурных вопросах. При этом Вебер считает, что первоочерёдную ответственность за цейтнот несут страны — члены ЕС, отказавшиеся ратифицировать соглашение об антикризисной помощи, а не Еврокомиссия. Финансовый эксперт партии зелёных Свен Гигольд также выступил в защиту европейских институтов, отметив, что правительство ФРГ загодя распределило 75% положенных антикризисных средств. Как отмечает Гигольд, за счёт антикризисных средств Берлин просто собирается покрыть те расходы, которые обычно финансируются выпуском собственных гособлигаций.

Между тем, идея фонда ЕС по восстановлению заключается в том, что его средства должны быть потрачены не только на преодоление последствий кризиса, но и на развитие. Потому предполагается, что значительная часть этих средств должна быть инвестирована в «зелёную» экономику и в цифровизацию.

Тем не менее, ЕС и так подвергается критике за неудачи в политике вакцинации: как отмечает Handelsblatt, разочарование от антикризисных мер может ещё сильнее пошатнуть авторитет Брюсселя. При этом еврокомиссар по вопросам бюджета Йоханнес Хан заверил, что поводов для беспокойства нет и все антикризисные выплаты будут совершены согласно графику.