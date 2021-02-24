Euronews: Еврокомиссия требует отчёта о проверках на границах — но страны ЕС лишь ужесточают ограничения

Еврокомиссия вынесла шести европейским странам предупреждение и потребовала в ближайшие 10 дней предоставить отчёт, посчитав недопустимым введённый ими в одностороннем порядке пограничный контроль. Бельгия, Дания, Швеция, Финляндия, Венгрия и ФРГ пытаются таким способом остановить распространение новых штаммов коронавируса на своей территории, поясняет Euronews, в то время как остальные страны ЕС тоже продолжают ужесточать карантинные ограничения.
Официальный Брюссель предупредил шесть стран — членов ЕС о недопустимости введённого ими полного или частичного пограничного контроля, касающегося перемещения внутри Евросоюза жителей сообщества. Эти действия властей трёх королевств (Бельгии, Дании и Швеции) и трёх республик (Венгрии, Финляндии и ФРГ) были предприняты, чтобы остановить распространение новых штаммов коронавируса на их территориях.
Еврокомиссия полагает, что власти шести упомянутых государств нарушили инструкции, составленные на основе консенсуса 27 стран — членов сообщества. Ответ Еврокомиссия ожидает от этих государств в течение ближайших 10 дней.
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