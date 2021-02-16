SZ: решением ФРГ закрыть границы недовольны не только соседние страны, но и немецкий бизнес

Решение правительства ФРГ о закрытии границ с Чехией, Словакией и частью Австрии вызвало жёсткую критику в ряде стран ЕС и Еврокомиссии, пишет Süddeutsche Zeitung. Недовольство также выразили и представители немецкого бизнеса, предупредившие о том, что закрытие границ будет иметь тяжёлые последствия для торговли.

Введение Германией пограничного контроля подверглось жёсткой критике внутри ЕС, сообщает Süddeutsche Zeitung. «Эти меры имеют весьма тяжёлые последствия для всей Австрии. Кроме того, они очевидно противоречат опыту начала прошлого года», — приводит издание слова главы австрийского МИД Александра Шалленберга.

Своё недовольство решением Берлина выразили также в Еврокомиссии и во Франции. Как напоминает Süddeutsche Zeitung, глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер принял решение закрыть границы с Чехией, Словакией и частью Австрии, чтобы воспрепятствовать попаданию новых штаммов коронавируса на территорию Германии. Исключения возможны только для медицинского персонала или в экстренных случаях. Отмечается, что въезд из вышеуказанных регионов возможен только при наличии отрицательного теста на коронавирус и цифрового уведомления.

Как пишет издание, начиная с понедельника, немецкая полиция проверила на границе 10 тыс. человек, запретив въезд каждому второму. На границе Германии с Чехией образовались пробки длиной более 20 км.

В МВД ФРГ отметили, что введение пограничного контроля является абсолютно экстренной мерой. При этом в правительстве Германии пока уклончиво комментируют возможность закрытия границы с Францией, отмечает Süddeutsche Zeitung. Между тем французское правительство сообщило о том, что в регионе Мозель было выявлено сравнительно большое число случаев заражения новым штаммом коронавируса.

Немецкий бизнес также критично воспринял решение правительства о закрытии границ, пишет издание. Объединение немецких промышленников BDI предупредило, что введение пограничного контроля может иметь тяжёлые последствия. По словам главы BDI Йоахима Ланга, высока опасность обрывания европейских цепочек поставок. Он потребовал, чтобы границы оставались открыты для всего транспорта с товарами. При этом крупные автопроизводители, такие как Audi, BMW и Volkswagen, сообщили, что закрытие границ не доставит проблем их работе. Однако объединение автомобильной индустрии ФРГ (VDA) заявило об «очень сложной» ситуации на границах.