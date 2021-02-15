Welt: Германия снова ввела контроль на границах в борьбе с коронавирусом

Несмотря на критику со стороны Еврокомиссии, Германия снова ввела пограничный контроль на границах с Чехией и австрийским Тиролем, сообщает Die Welt. Немецкое правительство признало эти регионы зонами с особыми мутациями вируса. Те, кто не может предъявить действующие результаты теста на коронавирус, теперь должны пройти его на границе. За первые 12 часов в Германию не пустили более 530 человек.

На границах Германии с Австрией и Чехией снова начал действовать пограничный контроль, сообщает немецкая газета Die Welt. Тем, кто пытался проехать без действующего теста на коронавирус, приходилось его провести.

За первые 12 часов контроль прошли около 1700 человек. При этом в воскресенье на границах с Чехией и Австрией обошлось без значительных пробок. Отвечая на критику со стороны Еврокомиссии, премьер-министр Баварии Маркус Зёдер выступил в защиту строгих ограничений на въезд в Германию. Он напомнил, что нельзя недооценивать опасность мутаций вируса, тем более что показатели заражаемости в соответствующих регионах по ту сторону немецкой границы высоки. Въезд для тех, кто едет из одной страны в другую на работу в сфере здравоохранения, по-прежнему остаётся возможным.

По данным полиции Баварии, на границах с Чехией и Тиролем за первые 12 часов было проверено более 1,7 тыс. человек, более чем в 530 случаях людям было отказано во въезде. Кроме того, лица, имеющие право на въезд в Германию, но не сумевшие предъявить действующий тест на коронавирус, прошли его на границе.

Как сообщается в статье, строгие ограничения на въезд действуют также в немецкой Саксонии. В четверг правительство Германии приняло решение считать Словакию, Чехию и австрийский Тироль зонами с особыми вариантами вируса.

«Защита здоровья имеет высший приоритет», — подчеркнул министр внутренних дел Хорст Зеехофер в воскресенье. При этом он пообещал не забывать о том, что «наши пограничные регионы многообразно связаны между собой». Решение о том, какие конкретно предприятия в Саксонии и Баварии внутри системных профессиональных отраслей должны подпадать под исключения из ограничений, было постановлено принимать на уровне каждой федеральной земли в отдельности.

Правительство Саксонии доработало свои карантинные предписания ещё в пятницу. Там исключения касаются занятых в сфере здравоохранения и ухода, а также на сельскохозяйственных предприятиях, где требуется срочное снабжение животных.

Для Баварии министр внутренних дел земли Йоахим Херрманн также назвал работников сферы здравоохранения, то есть сотрудников клиник и домов престарелых, а также персонал системно значимых объектов, таких, как водопроводные станции, электростанции и предприятия, занимающиеся производством продовольствия. В качестве примера он также привёл завод, поставляющий стеклянную продукцию для фармацевтической промышленности.

Для тех, кто ездит на работу через границу с Баварией, в понедельник и вторник потребуются свидетельства, подтверждающие их занятость на территории Германии. Для этого подходит рабочий договор, отметил министр внутренних дел. Со среды свидетельства будут предоставляться соответствующими ведомствами в Баварии и Саксонии.

Посетив пограничный пункт Ширндинг, Зёдер сказал, что испытывает «смешанные чувства». С одной стороны, есть положительный момент: принимаемые меры работают, и число заражений в Германии пошло на спад. С другой стороны, присутствует и большое беспокойство по поводу мутаций вируса. Действовать сейчас слишком поспешно означало бы получить «существенные последствия», подчеркнул он, говоря о спорах по поводу ослабления коронавирусных мер.

Нельзя допустить, чтобы принимаемые в Германии жёсткие меры в последствии оказались бессмысленными, настаивал Зёдер, отмечая высокие показатели заражения и проявления вирусных мутаций в Чехии и Тироле. По его словам, разворачивать людей на границах необходимо.

Глава свободных демократов Германии Кристиан Линднер потребовал проведения большего количества тестов не только на границах. По его мнению, существенное увеличение числа тестов дало бы шанс на возвращение общественной жизни к норме. «То, что возможно на границе, должно также практиковаться для школы, торговли, культуры, а вскоре и гастрономической отрасли», — уверен Линднер.

Протестное движение в Чехии требует ответных мер в качестве возмездия. В соцсетях правительство в Праге призывают полностью закрыть границы с Германией. Чешских сотрудников сферы здравоохранения в Баварии и Саксонии призывают останавливать на границе и отправлять в местные чешские больницы. «Немцы защищают свои собственные национальные интересы, и если бы наше правительство проявило способность к сильному руководству, оно бы делало то же самое», — пишут пользователи чешских соцсетей.