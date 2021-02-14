SvD: слишком неповоротлив — ЕС сам виноват в своих прививочных бедах

ЕС мог бы куда быстрее получить достаточное количество вакцин, если бы его страны действовали по отдельности и не складывали все яйца в один неповоротливый корабль с нерешительной командой, пишет Svenska Dagbladet. По мнению газеты, для централизованной закупки вакцин не было ни экономических, ни юридических причин, а конкуренция между членами ЕС, хотя и привела бы к более серьёзным затратам на начальных этапах, создала бы большее предложение прививок на рынке в последующем.

Могли ли члены ЕС быстрее получить вакцину? Определённо да, если принять на веру мнение выдающегося немецкого экономиста Ганс-Вернера Зинна. Многое пошло наперекосяк, когда все члены ЕС надели поварские колпаки и принялись варить суп, но и не смогли достинуть взаимопонимания. В результате ЕС заказал слишком мало доз, причём произошло это слишком поздно. В то время как Великобритания, Япония и Канада начали действовать уже в июле-августе, ЕС разместил первый заказ на вакцину Pfizer/Biontech только в ноябре, пишет Svenska Dagbladet.

Некоторые страны напугала цена, в то время как такую реакцию можно описать как иррациональную, если вспомнить, какие последствия имеет для общества отсутствие вакцин в самый разгар пандемии. Если бы ЕС, вместо того чтобы делать ставку на нескольких поставщиков, решил заказать дозы для двух третей населения у всех шести производителей, общий чек составил бы всего €29 млрд. «И только? Да, речь идёт о сумме, которую пандемия пожирает за 10 дней, так что можно было и посчитать», — убеждено издание.

Сомнения других государств основывались на скептическом отношении к мРНК-вакцине. При этом данный скепсис не имеет под собой научных оснований, однако всё равно весьма популярен во многих странах ЕС.

Так зачем же нужно действовать в этом вопросе вместе? Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен попыталась объяснить оказавшуюся под градом критики стратегию вакцинации с помощью «малопонятной метафоры»: «По отдельности страны, конечно, могут действовать, как маленькие, быстрые моторные лодки, ЕС же больше похож на танкер».

Иными словами, расшифровывает Svenska Dagbladet, страны ЕС сильны вместе, так они обладают большим потенциалом, чем по отдельности. «Но что, если из-за инерции огромного корабля и нерешительности команды мы не сможем заполнить баки? Кроме того, в условиях неопределённых и быстро меняющихся обстоятельств складывать все яйца в одну лодку — это риск», — полагает газета.

Такого же мнения придерживается и профессор Зинн. Сотрудничество в рамках ЕС должно исходить из принципа субсидиарности, или решений, принимаемых на самом низком из возможных уровней. По мнению Зинна, для централизованной закупки вакцин не было ни юридических, ни экономических причин. Если бы отдельные страны конкурировали между собой, они могли бы действовать быстрее. При этом, возможно, заплатив более высокую цену, за счёт своих инвестиций они бы дали возможность производителям нарастить объёмы поставок.

Между тем, проблемы с закупками вакцин в ЕС должны послужить тревожным сигналом для шведских партий. Слишком часто они спорят о том, как Швеции следует относиться к союзу: позитивно, негативно или прохладно, — однако слишком редко разговор заходит о том, что ЕС должен нести в себе и какой миссии себя посвящать. Предметная дискуссия об условиях, при которых сотрудничество в рамках ЕС приносит наилучшие плоды, а также о случаях, когда тому стоит оставить своих членов в покое, может привнести немало позитивных изменений.

«Только представьте себе день, когда выборы ЕС станут чем-то, что действительно волнует людей, а не просто событием с низкой явкой, к которому никто не питает особого интереса. В этом случае союз мог бы превратиться во флот небольших, быстрых моторных лодок, которые идут в сцепке там, где это уместно, а не оставаться нефтяным танкером с неясным курсом», — подытоживает Svenska Dagbladet.