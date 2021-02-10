Welt: Германия погрузилась в снежный хаос

На Германию обрушились небывалые холода и снежные бури — ситуация катастрофическая, передаёт Welt. Снегоуборочная техника не справляется, водителям приходится стоять в многокилометровых пробках и ночевать в автомобилях, а с отрезанных от континента островов вывозят пациентов больниц. Но всё ещё впереди: по прогнозам, в ближайшее время температуры достигнут рекордных -25 ℃.

В городе Нюрнберг произошла катастрофа. После того как вчера на электростанции произошёл пожар, 15 тысяч человек больше не могут быть обеспечены централизованным теплоснабжением. Поэтому жителей просят экономить отопление и горячую воду. И всё это почти при -10 ℃.

ЖИТЕЛЬ НЮРНБЕРГА: Отопление начинает вызывать беспокойство, когда вы работаете удалённо, а дети, соответственно, перешли на дистанционное обучение.

Ночью сотням водителей пришлось в течение многих часов стоять на автомагистрали А2 и замерзать. Так много времени возобновляется движение. Но застрявшие грузовики всё ещё находятся на грани.

ЙОХАННЕС РИРКО, дорожная полиция Камена: Мы изо всех сил пытаемся устранить преобладающие здесь в настоящий момент пробки, чтобы расчистить проезжую часть. Конечно, это также вопрос времени, пока соль не подействует.

Причина полной остановки заключается в том, что водители грузовиков не соблюли запрет на проезд. В общей сложности, временами вокруг Билефельда образовывались пробки длиной более 70 километров в обоих направлениях.

ВОДИТЕЛЬ: Мне придётся переночевать в машине.

ДРУГОЙ ВОДИТЕЛЬ: Приходится включать мотор, чтобы мы смогли согреться.

Подобные сцены можно наблюдать и на автомагистрали А4 около Оберзуля в Гессене. Работа снегоуборочной техники продвигалась медленно. Пожарным потребовалось несколько часов, чтобы раздать тёплые напитки и еду. Ещё и потому, что некоторых водителей грузовиков приходилось сначала будить, чтобы расчистить дорогу.

ДИРК КЁНИГ, дорожная полиция Бад-Херсфельда: Служба технической помощи хочет принести чай матерям, у которых дети в машинах, и они тоже не могут проехать, потому что аварийная полоса является самым строжайшим секретом, в том числе и среди водителей грузовиков.

Тем временем восток Германии тонет в снегу. Ночью над островом Рюген прошла сильная метель. Остров Хиддензее отрезан от внешнего мира. Пациенты должны быть вывезены на самолёте. И самая холодная ночь ещё только предстоит. Сегодня температуры понизятся до -25 ℃.

Дата выхода в эфир 09 февраля 2021 года.