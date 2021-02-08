Das Erste: снегопады привели к транспортному коллапсу по всей Германии

Мороз, сильный ветер и снегопад приводят к транспортным проблемам на дорогах по всей Германии, сообщает немецкий телеканал Das Erste. Особенно серьёзно непогода сказалась на центральной части страны. Полиции приходится перекрывать автобаны из-за многочисленных аварий, в некоторых районах ограничено движение автобусов, железнодорожное сообщение приостановлено, многие поезда отменены.
До 30 сантиметров снега, низкие температуры и сильный ветер вызывают в центральной Германии проблемы на автомобильных и железных дорогах. Компания Die Bahn приостановила ближнее и дальнее железнодорожное сообщение. Северный Рейн — Вестфалия, Нижняя Саксония и части востока Германии особенно пострадали от зимней погоды. По данным полиции, не обошлось без сотен аварий. Снежные наносы на автобанах становятся опасными. Коммунальные службы работают на пределе.
На автобане А2 в нижнесаксонском Лауэнау транспорт ещё двигался — правда, часто со скоростью 30. Во многих других местах на севере сейчас, однако, всё выглядит так: автомобили, которые уже не могут двинуться с места, аварии, постоянно перекрытые автобаны. Как здесь, в Ганновере, во многих местах непрерывно работают снегоуборочные машины. Свыше 30 сантиметров снега выпало в Эрфурте и отдельных районах Тюрингии.
Особенно сильно непогода коснулась Северного Рейна — Вестфалии. Только здесь полиция насчитала более 200 аварий, произошедших по причине плохих погодных условий. Преимущественно, однако, обошлось повреждениями кузова. В Дортмунде и Мюнстере приостановлено автобусное сообщение. В Хагене под тяжестью снега провалился палаточный цирк. Пожарным службам пришлось спасать запертых внутри животных.
В железнодорожном сообщении по всей стране происходят многочисленные опоздания или отменяются поезда. Сейчас поезда не ходят между Гамбургом и Северным Рейном — Вестфалией, а также между Гамбургом и Ганновером. На участке Гамбург — Берлин действуют ограничения. Для застрявших пассажиров железнодорожная компания Die Bahn организовала во многих городах возможность переночевать. Метеорологи рассчитывают на то, что сильные снегопады будут продолжаться до ночи на понедельник.
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