Welt: «ничего не движется» — рекордный снегопад парализовал Испанию
Мадрид тонет в снегу. Дороги парализованы, огромные пробки, сотни машин не могут сдвинуться с мёртвой точки. В столице Испании почти ничего не движется.
Мадрид тонет в снегу. Дороги парализованы, огромные пробки, сотни машин не могут сдвинуться с мёртвой точки. В столице Испании почти ничего не движется.
Основатель и председатель правящей партии Грузии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Бидзина Иванишвили заявил, что уходит из политики.
«Лос-Анджелес Лейкерс» одержал победу над «Хьюстон Рокетс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время телефонного разговора поздравил Садыра Жапарова с победой на президентских выборах в Киргизии.
«Бруклин Нетс» потерпел поражение от «Оклахома-Сити Тандер» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
В Узбекистане число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 за сутки возросло на 39. Общее число случаев инфицирования достигло 77 611.
Национальная полиция Испании задержала в Барселоне трёх предполагаемых террористов.
Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) приняла решение о переносе матча регулярного чемпионата между «Бостон Селтикс» и «Майами Хит» из-за вспышки коронавируса.
Наблюдатели от Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) признают прошедшие в Казахстане выборы в мажилис (нижнюю палату) парламента демократичными. Об этом говорится в заявлении миссии.
Форвард туринского «Ювентуса» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду повторил рекорд по количеству голов в официальных матчах.
Сбой в подаче электроэнергии привёл к отключению части технологического оборудования на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) на западе Казахстана.
В Индии за сутки выявили 16 311 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число пациентов с COVID-19 в стране достигло 10 466 595.
Делегация экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 14 января прибудет в Китай для выяснения причин возникновения коронавируса, сообщил Госкомитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов.
В Москве в понедельник, 11 января, ожидается до -11 °С. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
В Германии за сутки выявили 12 497 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом свидетельствуют данные Института Роберта Коха.
Глава миссии наблюдателей СНГ Василий Волков оценил процесс голосования на президентских выборах в Киргизии
В Приморском крае намерены увеличить число пунктов вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.
Замглавы МВД Киргизии Октябрь Урмамбетов рассказал об обстановке в Киргизии на следующий день после выборов.
Агентство США по международному развитию (USAID) планирует запустить проект по укреплению связей между гражданами Украины, проживающими на подконтрольных Киеву территориях и в самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республиках. Об этом говорится в документе, с которым ознакомился RT.
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси в интервью CBS News назвала действующего американского президента Дональда Трампа «служанкой» (handmaiden) российского лидера Владимира Путина.
В Казахстане число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 достигло 163 019.
Аналитики рассказали, какие авиа- и железнодорожные маршруты по России будут популярны в январе 2021 года. Результаты соответствующего исследования, проведённого сервисом для планирования путешествий OneTwoTrip, имеются в распоряжении RT.
Якутская городская дума примет официальное решение об отставке мэра Якутска Сарданы Авксентьевой 14 января. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на департамент по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ администрации Якутска.
Итоговая явка на выборы президента Киргизии составила 39,75%. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на ЦИК Киргизии.
В Южной Корее выявили 451 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Национальное агентство по контролю и профилактике заболеваний.
С 15 по 20 февраля россиян ожидает единственная в этом году шестидневная рабочая неделя. Об этом информирует «Российская газета» со ссылкой на Роструд.
Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе VIII съезда Трудовой партии Кореи (ТПК) был избран генеральным секретарём партии.
Директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев сообщил, что МЧС России совместно с Минздравом готовит к утверждению новое требование к сигаретам.
Станция московского метро «Алма-Атинская» Замоскворецкой линии будет временно закрыта в связи с техническими работами в определённые часы.
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси сообщила, что палата намерена призвать вице-президента Майка Пенса использовать 25-ю поправку к Конституции США для того, чтобы отстранить действующего американского президента Дональда Трампа от власти.
В Амурской бассейновой природоохранной прокуратуре сообщили о начале проверки по факту пожара в природном парке «Хасанский» на юге Приморского края.
Мэр Якутска Сардана Авксентьева сообщила в своём Instagram, что планирует досрочно сложить полномочия.
В Аргентине за сутки выявили 7808 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Общее число выявленных случаев достигло 1 722 217.
Производство российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» начнётся в Бразилии 15 января. Об этом сообщается в официальном аккаунте вакцины в Twitter.
Музеи Санкт-Петербурга и Ленинградский зоопарк в понедельник, 11 января, возобновляют работу после 12-дневного перерыва из-за ограничений, введённых в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своём Telegram-канале прокомментировал блокировку аккаунта действующего американского лидера Дональда Трампа в ряде социальных сетей.
В Бразилии число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 8 105 790. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Минздрав страны.
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров в своём блоге высказался об iOS и Android.
«Валенсия» одержала победу над «Вальядолидом» в матче 18-го тура испанской Примеры.
Туринский «Ювентус» одержал победу над «Сассуоло» в матче 17-го тура итальянской Серии А.
Трёхкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Юлия Чепалова считает, что лидер сборной России Александр Большунов ни в чём не уступает своим норвежским соперникам.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» оценила ситуацию с коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
Двукратный победитель «Тур де Ски» Александр Большунов заявил, что намерен не дать норвежским спортсменам триумфально выступить на чемпионате мира по лыжным видам спорта.
Более 1,5 млн человек вакцинированы российским препаратом от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).
Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Даллас Маверикс» приостановил работу тренировочной базы после второго положительного теста на COVID-19.
Число случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире достигло 90 005 787. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.
Трёхкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Юлия Чепалова заявила, что россиянин Александр Большунов сумел физически и психологически подготовиться к многодневке «Тур де Ски», на которой одержал победу.
Призёр Олимпийских игр — 2010 Александр Петухов считает, что лидер сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов стал сильнее в нынешнем сезоне.
Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил партию «Нур Отан», лидером которой он является, с убедительной победой на парламентских выборах.
Вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский был назван лучшим голкипером Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по опросу генеральных менеджеров и тренеров клубов.