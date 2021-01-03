Independent: британские синоптики предупредили о возвращении «Зверя с востока»

В Соединённом Королевстве установилась холодная погода с обильными осадками в виде дождя и снега, сообщает The Independent. По информации газеты, британские метеослужбы прогнозируют, что страну в первые дни января может ожидать второе появление «Зверя с востока» — холодного атмосферного фронта из Сибири, который уже привёл к «хаосу» в Великобритании в начале 2018 года.

Главная метеорологическая служба Великобритании предупредила, что страну на первой неделе января ожидают сильные заморозки и гололедица, сообщает The Independent. По данным издания, британские метеорологи предсказывают, что уже установившаяся на большей части территории Соединённого Королевства холодная погода будет сохраняться в течение нескольких ближайших дней по мере усиления восточных ветров, которые будут приносить с собой мокрый снег и опасный туман.

Как напоминает обозреватель издания, ранее британские синоптики уже говорили о том, что Великобритания позднее в январе может из-за феномена под названием «внезапное стратосферное потепление» вновь оказаться жертвой «Зверя с востока», как это уже было в феврале 2018-го, когда «такой же холодный атмосферный фронт из Сибири обрушил на Соединённое Королевство обильные снегопады и отрицательные температуры, что привело к закрытию школ и хаосу в системе общественного транспорта».

По данным The Independent, в субботу во многих регионах Великобритании уже наблюдались сильные снегопады, а температура опускалась до -4°C, в связи с чем власти призывали автомобилистов сохранять бдительность и остерегаться наледи на дорогах. Из-за опасных погодных условий несколько британских сетей розничных продуктовых магазинов уже были вынуждены временно прекратить доставку покупок клиентам, отмечается в материале газеты.

Согласно свежим прогнозам синоптиков, температура в ближайшие дни скорее всего упадёт ниже нуля на всей территории страны: так, в центральных регионах Шотландии к 9 января она должна будет опуститься до -11°С, пишет The Independent. При этом во многих районах ожидаются сильные осадки — а в той же Шотландии в среду 6 января может выпасть до 80 см снега, сообщает издание.