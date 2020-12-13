SCMP: Китай планирует освоить управление погодой к 2025 году

Госсовет КНР опубликовал директиву о мерах по «качественной разработке проекта модификации погоды», который должен будет начать работать уже к 2025 году, сообщает South China Morning Post. Китай уже широко использует технологии засева и рассеивания облаков, и такая программа поможет ему эффективнее бороться с природными катаклизмами вроде засухи, града или лесных пожаров, а также развивать сельскохозяйственные регионы и защищать экологию.

За два года до летней Олимпиады-2008 в Пекине власти КНР объявили о своих планах использовать технологию засева облаков, чтобы контролировать погоду, пишет South China Morning Post. Перед церемонией открытия Игр 8 августа 2008 года в небо были выпущены 1104 ракеты с иодидом серебра, позволившие устранить угрозу осадков над китайской столицей.

Спустя 12 лет КНР планирует активно расширять свою программу контроля погоды. По планам, искусственно вызванные дожди и снегопады должны будут покрыть территорию более чем в 5,5 млн км² — больше, чем площадь всей Юго-Восточной Азии, вместе взятой (4,5 млн км²). Так, 2 декабря Госсовет КНР выпустил директиву относительно мер по «качественной разработке проекта модификации погоды».

Согласно документу, программа будет применяться для предотвращения прогнозируемых природных катаклизмов вроде засухи или града или чрезвычайных ситуаций вроде лесных и степных пожаров, а также в сельскохозяйственных регионах и местах, где экология нуждается в защите или восстановлении. Главной целью Госсовет объявил создание продвинутой в плане операций, технологий и коммуникаций «системы модификации погоды» к 2025 году.

Как объясняет издание, процесс воздействия на погоду в виде засева или, напротив, рассеивания облаков — для Китая дело привычное. Такие технологии также широко применяются в США, где их и изобрели, России и Австралии.

В 2017 году специалисты Национального тайваньского университета в своём исследовании, опубликованном в научном журнале Geoforum, писали, что «Китай чаще всех в мире прибегает к государственным ресурсам для стимулирования выпадения осадков с помощью технологий модификации погоды». Как предупредили эксперты, широкое распространение подобных программ может привести к конфликтам между соседствующими государствами, которые будут пытаться «украсть» друг у друга дождь.