Euronews: врачи и добровольцы в Испании ведут гонку со временем в борьбе с непогодой

Добровольцы в Испании третьи сутки подряд помогают муниципальным службам расчищать подъезды к больницам после рекордных снегопадов, а врачи вынуждены в мороз бросать машины и добираться до работы пешком. С помощью армии удалось расчистить две взлётно-посадочные полосы в аэропорту Мадрида. Власти заверяют, что непогода не помешает доставить в страну вакцину от коронавируса, передаёт Euronews.

Власти Мадрида уже третьи сутки ведут гонку наперегонки со временем: в минувшие выходные в испанской столице выпало до 50 сантиметров осадков. Толстый белый ковёр покрыл улицы, сделал непроходимыми дороги, перекрыл доступ к важным объектам инфраструктуры.



С понедельника снегопад уступил место похолоданию: в Мадриде и центральных районах страны столбик термометра опустился до отметки -8 °С. Такая погода, по данным испанского метеорологического агентства, продлится как минимум до четверга.



ЭДУАРДО ГОМЕС, сотрудник службы по уборке снега: Мы должны как можно скорее расчистить все входы в метро. Особое внимание уделяется опасным перекрёсткам с интенсивным движением, пешеходным переходам и входам в общественные здания.



Муниципальные службы уже который день работают по усиленному графику: им предстоит расчистить 700 дорог, движение на которых затруднено. Участие в уборке снега, в основном вокруг больниц и распределительных центров розничной сети, принимают и добровольцы.



Министр внутренних дел королевства Фернандо Гранде-Марласка призвал граждан без необходимости не выходить на улицы. Министр здравоохранения Сальвадор Илла в Twitter отдал дань самоотверженности и приверженности делу врачей и медработников, многие из которых бросали свои машины и проделывали многокилометровый путь пешком, чтобы всё-таки заступить на пост.



Парализованный с пятницы Международный аэропорт Мадрид-Барахас в воскресенье вечером частично возобновил работу: с помощью армии удалось расчистить две его взлётно-посадочные полосы. Министр транспорта заверил население, что несмотря на непогоду в понедельник в Испанию, как и планировалось, будут доставлены дозы вакцины.



Дата выхода в эфир 11 января 2021 года.