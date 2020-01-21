ABC News: перекрытые дороги, отмена рейсов и массовые аварии — Америка во власти снежной бури

Прокатившаяся по США в последние несколько дней снежная буря нанесла ущерб миллионам жителей страны, сообщает ABC News. Из-за сильнейшей метели погибли по меньшей мере два человека, были отменены 1300 авиарейсов и перекрыты сотни километров дорог, а гололедица на дорогах стала причиной множества массовых аварий, передаёт телеканал.

К нам приближается сильная метель и шквальный ветер. В городе Эри, штат Пенсильвания, сегодня наблюдается эффект озера — только посмотрите на это! Он стал причиной множества автомобильных аварий на трассе I90, а в Кливленде из-за снегопада кое-где не видно горизонта. Всё это — в ожидании прихода ещё одной бури, обрушившейся на всю страну. Прогноз погоды будет через минуту, а сейчас корреспондент ABC Кейли Хартунг расскажет о том, какие последствия оставила снежная буря на этой неделе.

КЕЙЛИ ХАРТУНГ, корреспондент ABC: Сегодня на часть Великих озёр обрушился снежный эффект озера — после того как страшная метель нанесла серьёзный ущерб миллионам людей. По меньшей мере два человека погибли, 1300 авиарейсов были отменены, а сотни километров автомобильных трасс перекрыты из-за порывов ветра и снежных буранов, поднятых сильнейшей бурей.

На обледенелых дорогах перевёрнутые автомобили. В городе Эри, штат Пенсильвания, опасные дорожные условия стали причиной массовой аварии с участием более десятка грузовых фур. Несколько человек получили серьёзные ранения в столкновении 15 автомобилей в Нью-Йорке. Полицейские полагают, что причиной аварии стало обледенение дорог.

Власти Миннесоты утверждают, что начиная с пятницы имели дело более чем с 600 авариями — там выпало более фута (около 30 см. — ИноТВ) снега. В Мичигане машины оказались погребены под завалами снега, а водители вынуждены были прочищать себе путь лопатами.

МУЖЧИНА: Я копал… ну, примерно два часа.

КЕЙЛИ ХАРТУНГ: Взгляните на это видео из Массачусетса: представители экстренных служб осторожно пытаются спасти эту перепуганную собаку из замёрзшего пруда. Tеперь, учитывая таяние такого количества снега и приближение холодных воздушных потоков с севера, власти просят остерегаться гололедицы завтра утром. Том?

Дата выхода в эфир 19 января 2020 года.