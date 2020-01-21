ABC News: перекрытые дороги, отмена рейсов и массовые аварии — Америка во власти снежной бури
К нам приближается сильная метель и шквальный ветер. В городе Эри, штат Пенсильвания, сегодня наблюдается эффект озера — только посмотрите на это! Он стал причиной множества автомобильных аварий на трассе I90, а в Кливленде из-за снегопада кое-где не видно горизонта. Всё это — в ожидании прихода ещё одной бури, обрушившейся на всю страну. Прогноз погоды будет через минуту, а сейчас корреспондент ABC Кейли Хартунг расскажет о том, какие последствия оставила снежная буря на этой неделе.
КЕЙЛИ ХАРТУНГ, корреспондент ABC: Сегодня на часть Великих озёр обрушился снежный эффект озера — после того как страшная метель нанесла серьёзный ущерб миллионам людей. По меньшей мере два человека погибли, 1300 авиарейсов были отменены, а сотни километров автомобильных трасс перекрыты из-за порывов ветра и снежных буранов, поднятых сильнейшей бурей.
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