ABC News: непогода омрачила традиционный парад Дня благодарения в Нью-Йорке

На оба побережья США одновременно обрушились две крупные бури, попортив нервы миллионам американцев, которые как раз сейчас возвращаются домой от родственников и друзей, отметив с ними День благодарения. Как сообщает ABC News, в Нью-Йорке сильный ветер чуть было не помешал проведению традиционного парада сети Macy’s в честь Дня благодарения, повредив один из огромных шаров, которые в рамках мероприятия проносят по улицам города.

ВЕДУЩИЙ: Мы также сегодня отслеживаем две мощных бури. Одна из них ударила по восточной части страны, создав опасность для воздушных шаров на параде в Нью-Йорке. Вот, взгляните — сильный ветер прорвал дыру в «Рональде Макдональде» и вывел шар из строя, а «Щелкунчик» сбил с ног одного из собственных «водителей».

Теперь же появилась вторая сильная буря, которая обрушилась уже на запад США. Вот, пожарные на заснеженной дороге в штате Юта спасают людей, которые рухнули с холма на своём внедорожнике. А в Колорадо на трассе I-25 из-за гололёда перевернулся вот этот заказной автобус. Буря сейчас движется на восток и угрожает затруднить перелёты как раз в тот момент, когда миллионы американцев будут возвращаться домой. Репортаж корреспондента ABC Роба Марсиано.

Сегодня сильный ветер чуть было не заставил приземлиться знаменитые воздушные шары, которые проносят перед публикой на традиционном параде в честь Дня благодарения сети Macy’s, — с некоторыми из них едва управились служащие, которые их вели: вот эту женщину сбил шар «Щелкунчик», сдвинутый порывом ветра. А шар «Рональд Макдональд» от ветра порвался и частично сдулся; в штабе парада решили его унести.

А с «другой стороны» этой бури, в Юте, службы быстрого реагирования в среду спасали трёх человек, которые вылетели на джипе с края дамбы, прокатившись кубарем как минимум 9 метров.

В свою очередь, в Колорадо автобус с по крайней мере 45 людьми на борту перевернулся на участке трассы I-25 к югу от Пуэбло, где на дорогах сформировалась гололедица. Как минимум один человек получил травмы, опасные для жизни.

Всё это — последствия второй бури, которая обрушилась на западную часть США. На юге Калифорнии эвакуаторы вытаскивают из снега тягачи. Участок трассы I-5 к северу от Лос-Анджелеса на несколько часов оказался перекрыт.

Опасным стал и участок автомагистрали I-15 к северу от Сан-Бернардино.

ЖЕНЩИНА: Пока ехали здесь, через 15-ю, много заносило из-за воды, приходилось всё время тормозить.

Из-за двух бурь только в среду задержали более 5500 рейсов. Похоже, миллионы людей, которые возвращаются домой, могут попасть в неприятности — ведь не за горами самый загруженный в плане воздушного движения день в году.

ВЕДУЩИЙ: И это сейчас — главный вопрос. Роб выходит с нами на связь из северного пригорода Нью-Йорка. Роб, новая буря, которая уходит сейчас на запад, может создать проблемы для людей, которые после нынешних праздников направляются домой.

РОБ МАРСИАНО: Думаю, что так и будет, Том. Район непогоды расширяется, но буря на востоке начинает немножко успокаиваться в плане ветра. На спутниковой карте видно, как обе бури зажали страну в тиски, а к тому же снег и ветер наблюдается и в центральной части страны. Продолжают поступать предупреждения — в некоторых регионах Вайоминга и обеих Дакот предупреждают о скорой буре, а в южной Калифорнии — о приближении бурана. Центральная часть зоны низкого давления всё ещё находится над Санта-Барбарой, но сегодня она сдвинется, а значит проливной дождь теперь будет идти в Лас-Вегасе и Финиксе, а в Скалистых горах Колорадо опять будет сильный снегопад.

В районе Высоких равнин бури столкнутся, где завтра вечером ожидаются снежные заносы. К субботе ливни доберутся до долин Миссисипи и Миссури. В южных штатах в течение субботы возможны бури. В северных районах Среднего Запада также ожидаются снежные заносы. А край этого грозового фронта в течение воскресенья столкнётся с зоной более холодного воздуха на северо-западе, так что в Пенсильвании, Нью-Йорке и части Новой Англии как минимум поначалу будут смешанные осадки, так что ездить там будет опасно. А кроме того, в воскресенье ожидается ещё одна буря, которая продолжится и на следующей неделе. Том?

Спасибо, Роб! Как мы помним, вы со своей командой будете и дальше отслеживать движение этих бурь.

Дата выхода в эфир 28 ноября 2019 года.