El País: Испания дала Британии 72 часа на то, чтобы договориться и избежать «жёсткого» брексита для Гибралтара

Если Британия не достигнет соглашения с Испанией по Гибралтару, то британская колония может стать единственной территорией, где произойдёт «жёсткий» брексит, — об этом, как сообщает El País, заявила глава испанского МИД Аранча Гонсалес Лайя. Между тем она отметила, что Мадрид готов открыть границу с Гибралтаром, чтобы обеспечить свободное передвижение людей.

Испания предъявила Британии ультиматум, дав ей 72 часа на то, чтобы избежать «жёсткого» брексита в Гибралтаре, пишет El País.



В полночь с 31 декабря на 1 января Соединённое Королевство окончательно окажется за пределами ЕС, напоминает издание.



Министр иностранных дел Испании Аранча Гонсалес Лайя заявила о готовности Мадрида открыть границу с Гибралтаром, чтобы обеспечить свободное передвижение людей. Однако глава испанского внешнеполитического ведомства предупредила, что если соглашение не будет достигнуто, то британская колония станет «единственным местом, где будет осуществлён «жёсткий» брексит».



Гибралтар, как отмечается в статье, полностью исключён из соглашения между Брюсселем и Лондоном, которое было подписано 24 декабря и которое с 1 января будет регулировать отношения между ЕС и Британией. Поэтому судьба британской колонии в Европе будет зависеть от исхода продолжающихся с июня переговоров между Мадридом и Лондоном.



Аранча Гонсалес Лайя подчеркнула, что Испания выступает за соглашение, которое позволило бы обеспечить максимальную мобильность и предоставило бы «пространство общего процветания» по обе стороны испано-гибралтарской границы. Она также заверила, что продолжит переговоры «до последней секунды 2020 года», чтобы предотвратить превращение Гибралтара в участок «жёсткой границы» с ЕС.



Однако, если соглашение не будет достигнуто, добавила она, то для въезда или выезда из колонии необходимо будет ставить печать в паспорте. Исключение будет действовать лишь для 15 тыс. ранее зарегистрированных приграничных рабочих, для которых будет достаточно наличие документа, удостоверяющего личность.



«В меньшем масштабе одним из последствий могут стать очереди, наподобие тех, которые мы видели в Дувре», — заявила министр, имея в виду транспортный коллапс, возникший после того, как Франция из-за нового штамма коронавируса закрыла проезд по тоннелю через Ла-Манш.



Глава испанской дипломатии напомнила, что на гибралтарцев не будут распространяться личные выгоды, предоставляемые британцам в рамках соглашения по брекситу.



В качестве примера Аранча Гонсалес Лайя привела то, что британская колония окажется за пределами европейского воздушного пространства и что её жители уже не будут иметь доступа к испанскому социальному обеспечению. Кроме того, жителям Гибралтара потребуется специальное признание их водительских прав или же им придётся платить дополнительную плату за страхование автомобиля, пишет El País.