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Daily Telegraph: телекомпанию BBC обвинили в переписывании истории за «испанский» Гибралтар в детском мультфильме

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Телекомпанию BBC обвинили в переписывании истории после того, как в эфире принадлежащего ей детского канала Гибралтар был назван частью Испании, сообщает The Daily Telegraph. По словам общественной организации, занимающейся поддержкой Британских заморских территорий, телекомпания не справилась с задачей просвещения молодого поколения. Как передаёт издание, в BBC комментировать ситуацию отказались.
Daily Telegraph: телекомпанию BBC обвинили в переписывании истории за «испанский» Гибралтар в детском мультфильме
Youtube / кадр из мультфильма Go Jetters

Телекомпанию BBC обвинили в «переписывании истории» после того, как принадлежащий ей детский телеканал CBeebies назвал Гибралтар частью Испании, сообщает The Daily Telegraph. В одной из серий мультфильма Go Jetters на тему миграции птиц из Европы в Африку закадровый голос объясняет, что персонажи отправляются в Гибралтарский пролив на границе Испании и Гибралтара, чтобы понаблюдать за полётом аистов. Однако позже один из путешественников говорит, что направляется «из Испании в Африку», не делая различий между Испанией и Гибралтаром.

Ассоциация «Друзья Британских заморских территорий» раскритиковала BBC за провал попытки обучить юных зрителей географии. Глава организации Бен Брикли выразил сожаление по поводу того, что «общественная британская радиовещательная компания не смогла признать в мысе Гибралтар неотъемлемую часть нашей британской семьи». Телекомпания BBC комментировать это заявление отказалась.

Как напоминает газета, у Британии имеется 14 заморских территорий, в числе которых Бермуды, Монтсеррат и Ангилья, жители которых являются владельцами британских паспортов и могут рассчитывать на помощь и защиту британского консульства. Мыс Гибралтар — полуостров, граничащий с югом Испании, был захвачен Британией в 1704 году и перешёл в её владение в 1713 году по условиям Утрехтского мирного договора.
 
В 2002 году жители полуострова в ходе референдума отвергли идею разделения суверенитета с Испанией, а сам мыс сменил статус британской колонии на статус Британской заморской территории. При этом Испания в течение нескольких веков отстаивает свои права на Гибралтар, и этот спор не раз становился причиной серьёзных трений между двумя странами, отмечает издание. 
 
По словам газеты, объявление о выходе Британии из ЕС поставило вопрос о будущем Гибралтара, подавляющее большинство жителей которого (96%) проголосовали против брексита. Премьер-министр Испании Педро Санчез заявил тогда, что после выхода Великобритании из Евросоюза Мадрид продолжит борьбу за общие права на владение полуостровом.
 
Три года назад детский канал CBeebies уже подвергался критике за ругательство из уст его ведущего Криса Джарвиса, которое представители телеканала объяснили оговоркой. 
 
 
 
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