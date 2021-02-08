Der Standard: в Амстердаме полицейские играли в снежки с прохожими — нарушив коронавирусные правила

Группа прохожих играла в снежки с полицейскими возле здания Королевского дворца в центре Амстердама, пишет Der Standard. Как отмечает издание, тем самым граждане и служители закона нарушили новые коронавирусные правила голландского правительства: согласно им, играть в снежки можно только лицам, проживающим вместе.

Ввиду весьма непривычного для Амстердама выпавшего снега, многие жители города вышли на улицы, пишет Der Standard. В центре города несколько прохожих начали играть в снежки с полицейскими возле Королевского дворца. Несколько очевидцев засняли эту необычную и не совсем законную сцену, пишет издание.

Дело в том, что прохожие, как и полицейские, своими действиями нарушили коронавирусные правила, отмечает Der Standard. В минувшую субботу правительство Нидерландов опубликовало новые коронавирусные правила касательно снежной погоды. Согласно им, играть в снежки можно только лицам, проживающим вместе в одном домохозяйстве. Кроме того, во время игры необходимо соблюдать социальную дистанцию.

Как сообщает Der Standard, в эти выходные в Амстердаме прошёл сильный снегопад, который даже негативно сказался на работе общественного транспорта. На какое-то время было остановлено движение поездов. Также произошли перебои в работе автобусов, трамваев и метро. В аэропорту Амстердама Схипхол пассажиров предупредили о возможных задержках рейсов.