Группа прохожих играла в снежки с полицейскими возле здания Королевского дворца в центре Амстердама, пишет Der Standard. Как отмечает издание, тем самым граждане и служители закона нарушили новые коронавирусные правила голландского правительства: согласно им, играть в снежки можно только лицам, проживающим вместе.
Ввиду весьма непривычного для Амстердама выпавшего снега, многие жители города вышли на улицы, пишет Der Standard. В центре города несколько прохожих начали играть в снежки с полицейскими возле Королевского дворца. Несколько очевидцев засняли эту необычную и не совсем законную сцену, пишет издание.
Дело в том, что прохожие, как и полицейские, своими действиями нарушили коронавирусные правила, отмечает Der Standard. В минувшую субботу правительство Нидерландов опубликовало новые коронавирусные правила касательно снежной погоды. Согласно им, играть в снежки можно только лицам, проживающим вместе в одном домохозяйстве. Кроме того, во время игры необходимо соблюдать социальную дистанцию.
Как сообщает Der Standard, в эти выходные в Амстердаме прошёл сильный снегопад, который даже негативно сказался на работе общественного транспорта. На какое-то время было остановлено движение поездов. Также произошли перебои в работе автобусов, трамваев и метро. В аэропорту Амстердама Схипхол пассажиров предупредили о возможных задержках рейсов.
В МИД России заявили, что критические высказывания о России верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля по прилёту в Брюссель контрастируют с его выступлениями в Москве.
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева, которая являлась капитаном команды «Время первых» на командном Кубке Первого канала, выразила мнение, что на турнире стоило проводить слепую жеребьёвку, а не использовать систему драфта.
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель допустил, что на встрече глав европейских МИД будет обсуждаться введение санкций в отношении России.
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель рассказал об итогах состоявшихся ранее в Москве переговоров с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым.
Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева после завершения Кубка Первого канала заявила, что хочет видеть в дальнейшем соперничество между российскими и иностранными фигуристами на этом турнире.
Боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* совершили 28 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в САР. Об этом заявил заместитель руководителя российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вячеслав Сытник.
Команда «Красная машина», капитаном которой является олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова, одержала победу в командном Кубке Первого канала по фигурному катанию после исполнения произвольных программ у девушек.
Команда «Время первых», капитаном которой является двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, укрепила своё преимущество в командном Кубке Первого канала по фигурному катанию после исполнения произвольных программ среди спортивных пар.