Euronews: погода преподносит европейцам неприятные сюрпризы

Европа страдает от капризов природы: во Франции и Германии внезапно начались наводнения, причём в ряде французских городов дома оказались затоплены уже в четвёртый раз за последние пару месяцев. Одновременно Великобритания пытается справиться с последствиями сильных снегопадов, передаёт Euronews.

Продолжительные дожди привели к наводнениям в нескольких регионах Франции. Из берегов вышла Сена, затопив парижские набережные. Уровень воды в реке уже поднялся на 4,2 метра и продолжает расти.



На севере страны жертвой наводнения стал 70-летний мужчина. В ряде городов на юго-западе Франции дома были затоплены уже в четвёртый раз за последние два месяца. Синоптики предсказывают, что дожди вскоре возобновятся.



ЖЕНЩИНА: Тяжело так жить, это уже в третий раз. Даже не знаем, что теперь делать.



МУЖЧИНА: Я положил тут несколько кирпичей, чтобы вода не попала в дом. Но всё равно, наверное, перельётся, как в прошлый раз.



В Германии из-за сильных дождей, а также таяния снега, вызванного необычно тёплой погодой, вышел из берегов Рейн.



В Великобритании в национальном парке Йоркшир-Дейлс сильный снегопад привёл к проблемам с дорожным движением и помешал проведению вакцинации.



Между тем в Пенсильвании в 135-й раз прошла церемония, посвящённая Дню Сурка. Согласно прогнозу четвероногого синоптика, в ближайшие шесть недель холода здесь продолжатся.



Дата выхода в эфир 03 февраля 2021 года.