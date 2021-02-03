Euronews: погода преподносит европейцам неприятные сюрпризы

18:34
ЕС приветствовал продление Россией и США договора СНВ
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз приветствует продление Россией и Соединёнными Штатами Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
18:32
Источник: футболист «Реала» Варан попал в сферу интересов ПСЖ и МЮ
Центральный защитник мадридского «Реала» Рафаэль Варан попал в сферу интересов ПСЖ и «Манчестер Юнайтед».
18:29
В Молдавии за сутки выявили 917 новых случаев коронавируса
В Молдавии за сутки выявили 917 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19, общее число заболевших — 161 642.
18:19
Кокорину выдали разрешение на работу в Италии
Российский форвард Александр Кокорин, недавно перешедший из московского «Спартака» в «Фиорентину», получил разрешение на работу в Италии.
18:16
Главред «Медиазоны» арестован на 25 суток
Тверской суд Москвы постановил арестовать главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова на 25 суток за повторное нарушение порядка организации публичного мероприятия.
18:10
Эксперты назвали Казань лидером по спросу на долгосрочную аренду жилья в России
Спрос на долгосрочную аренду жилья в Казани вырос на 77% по итогам 2020 года, заявили в аналитическом центре «Авито Недвижимости». Столица Татарстана признана лидером среди городов-миллионников по спросу на аренду.
18:09
В Подмосковье рассказали о субсидиях для аграриев в 2021 году
В Московской области предусмотрено более 30 видов субсидий для аграриев в 2021 году.
18:06
На ATP Cup отменены матчи, запланированные на 4 февраля
Руководство командного турнира ATP Cup приняло решение отменить матчи, которые были запланированы на 4 февраля, из-за вспышки коронавируса.
18:05
В Ставропольском крае оценили темпы ввода жилья в 2020 году
В Ставропольском крае за 2020 год объём введённого в эксплуатацию жилья вырос на 2,7%.
18:05
США приостановили решение о выводе войск из ФРГ
Новая американская администрация приостановила принятое в 2020 году решение о выводе значительной части военнослужащих США из Германии.
18:05
Эксперт прокомментировал ситуацию со льготной ипотекой в России
Член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков прокомментировал ситуацию со льготной ипотекой в России.
18:04
В Подмосковье рассказали о готовности индустриального парка в Волоколамске
Индустриальный парк в подмосковном Волоколамске готов к приёму первых резидентов, заявили в региональном Мининвесте.
18:04
В Приморье выдали более 1,6 тысячи «дальневосточных гектаров» в 2020 году
В Приморском крае выдали более 1,6 тыс. «дальневосточных гектаров» в 2020 году.
17:59
В Госдуме прокомментировали продление Москвой и Вашингтоном ДНСВ
Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал в беседе с RT продление Россией и США договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
17:57
Новак рассказал о ситуации на мировом рынке нефти
Заместитель председателя правительства Александр Новак на открытии заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ рассказал о ситуации на мировом рынке нефти.
17:53
Чуперка покинул ФК «Тамбов», в клубе осталось восемь футболистов
Полузащитник Валерий Чуперка забрал документы из ФК «Тамбов» и стал свободным агентом.
17:46
Сербия намерена развивать стратегические отношения с Россией
Сербский президент Александр Вучич заявил о намерении Сербии развивать стратегические отношения с Россией.
17:40
Хованцев считает, что сборная России по биатлону ещё не вышла на пик формы
Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев прокомментировал выступления отечественных биатлонистов на последних этапах Кубка мира.
17:38
В Дептрансе предупредили о гололёде на дорогах в Москве
Департамент транспорта предупредил водителей о гололёде и пробках до 8 баллов на дорогах Москвы.
17:27
Широков выступил с инициативой о сокращении клубов РПЛ на неопределённый срок
Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков высказался относительно количества участников чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ).
17:26
Грызлов заявил о действиях Киева по обострению ситуации в Донбассе
Полномочный представитель России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов заявил, что Киев на фоне внутренних политических конфликтов идёт на обострение обстановки в Донбассе.
17:22
Московский омбудсмен рассказала об условиях содержания во временном спецприёмнике
Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева посетила временный спецприёмник для лиц, отбывающих административный арест, созданный на территории Центра временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ). По её словам, в настоящее время там размещено 506 человек, большинство из них участвовали в несогласованных акциях в Москве.
17:19
Эксперт рассказал, как отмена льготной ипотеки скажется на рынке недвижимости
Риелтор Константин Барсуков высказал мнение, что завершение программы льготной ипотеки вряд ли будет способствовать снижению цен на жильё в России.
17:14
В ACA объявили о подписании контракта со Штырковым
Глава промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA) Алексей Яценко объявил о подписании контракта с российским бойцом смешанных единоборств Иваном Штырковым.
17:13
Губернатор Воронежской области вакцинировался от COVID-19
Губернатор Воронежской области Александр Гусев сделал прививку от коронавирусной инфекции COVID-19.
17:06
США поддержали решение Зеленского о санкциях против трёх телеканалов
Посольство США в Киеве заявило, что американская сторона поддерживает решение президента Украины Владимира Зеленского о введении санкций в отношении трёх украинских телеканалов.
17:02
НАТО приветствовало продление Москвой и Вашингтоном ДСНВ
НАТО приветствовало продление Россией и США договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
16:58
Госсекретарь США прокомментировал продление ДСНВ
Госсекретарь США Энтони Блинкен прокомментировал продление Россией и Соединёнными Штатами договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
16:56
В Подмосковье рассказали о выплатах для новорождённых
С начала года выплату для новорождённых получили 5027 семей из Подмосковья.
16:54
Путин провёл телефонные переговоры с Вучичем
Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с лидером Сербии Александром Вучичем обсудил актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня.
16:49
Грызлов: Киев не предложил план по мирному решению конфликта в Донбассе
Полпред России на минских переговорах Борис Грызлов заявил, что Киев за шесть лет конфликта в Донбассе не представил план мирного урегулирования ситуации.
16:47
В Ленобласти ожидаются резкое похолодание и снег
В Ленинградской области, по прогнозам синоптиков, 4 февраля ожидаются снег и понижение температуры до –16 °С.
16:46
После гибели рабочего при пожаре в Красноярске возбуждено дело
По факту гибели рабочего при пожаре на складе автозапчастей в Красноярске возбуждено уголовное дело.
16:42
В Москве утвердили предмет охраны дома Еропкина
Департамент культурного наследия Москвы утвердил предмет охраны дома Еропкина на Остоженке.
16:42
В Петербурге рассказали о ходе вакцинации от коронавируса
В администрации Санкт-Петербурга рассказали о ходе вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.
16:41
В Татарстане прокомментировали ситуацию с масочным режимом
Заместитель главного санитарного врача Татарстана Любовь Авдонина заявила, что масочный режим в республике будет действовать как минимум до конца эпидсезона.
16:41
Московские библиотеки проведут виртуальные встречи с писателями
Библиотеки Департамента культуры Москвы проведут виртуальные встречи с писателями, журналистами и переводчиками.
16:40
В Краснодаре перед судом предстанут обвиняемые в мошенничестве в сфере автострахования
В полиции Краснодара заявили о завершении расследования уголовного дела о мошенничестве в сфере автострахования, фигурантами которого стали 27 человек.
16:40
Диетолог дала рекомендации по приёму витаминов в конце зимы
Диетолог Нурия Дианова дала рекомендации по приёму витаминов в конце зимы.
16:40
В Челябинске открылись курсы по экодайвингу
В Челябинске открылись курсы для желающих стать экодайверами. После обучения выпускники займутся очисткой южноуральских водоёмов от мусора.
16:40
Опрос: 48% россиян поддерживают переход на четырёхдневную рабочую неделю
Почти половина россиян (48%) поддерживают переход на четырёхдневную рабочую неделю, следует из данных опроса сервиса Superjob.
16:39
В Оренбургской области предупредили о тумане и гололедице
По данным оренбургского Гидрометцентра, 4 февраля в регионе местами ожидаются туман и гололедица.
16:37
В Крыму запасы водохранилищ пополнились почти на 5 млн кубометров
Запасы водохранилищ в Крыму пополнились почти на 5 млн кубометров воды за счёт снегопадов, прошедших в январе.
16:33
РФС огласил расписание матчей 1/8 финала Кубка России по футболу
Российский футбольный союз (РФС) огласил расписание матчей 1/8 финала Кубка России по футболу.
16:31
На Чукотке ураган повредил два вертолёта санитарной авиации
Ураган повредил два вертолёта санитарной авиации в Чукотском автономном округе. Об этом сообщил губернатор региона Роман Копин.
16:30
Россия и США обменялись нотами о продлении ДСНВ
В МИД России состоялся обмен нотами с посольством США о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления в силу соглашения о продлении срока действия договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
16:29
Эксперты оценили отношение россиян к рабочему процессу на удалёнке
Более 70% россиян, работающих удалённо, ожидают, что работодатели компенсируют им затраты, следует из данных опроса Hays.
16:28
Пожар на складе в Красноярске локализован
Пожар на складе с автозапчастями в Красноярске локализован на площади 3,9 тыс. кв. м. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.
16:25
TikTok удалил призывы к детям об участии в незаконных акциях
Социальная сеть TikTok активнее, чем другие иностранные соцсети, удаляет призывы к несовершеннолетним об участии в несогласованных акциях в России.
16:25
В Госдуме оценили идею четырёхдневной рабочей недели
Депутат Госдумы, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов оценил идею четырёхдневной рабочей недели.