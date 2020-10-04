Le Monde: мощное наводнение отрезало от мира тысячи французских домов

Крупнейшие за всю историю метеонаблюдений наводнения на юге Франции оставили тысячи домов без электричества и связи, а также отрезали некоторые поселения от мира, сообщает Le Monde. После разгула стихии дороги и мосты оказались разрушены или перекрыты оползнями. Как сообщает издание, серьёзный урон был также нанесён зданиям и инфраструктуре на севере Италии.

Двое итальянцев были найдены мёртвыми и около сорока человек пропали без вести в районе Ниццы и на севере Италии после мощных наводнений 3 октября, в результате которых расположенные в долинах рек французские деревни оказались отрезанными от мира, сообщает Le Monde.

Как сообщает газета, на французской стороне продолжаются поиски восьми лиц, официально числящихся пропавшими без вести, и десяти «предположительно пропавших без вести».

«В некоторых коммунах Ситуация катастрофическая. Сен-Мартен-Везюби отрезана от мира, электрической сети больше нет, подъездные пути отрезаны», — рассказал журналистам депутат от департамента Приморские Альпы Эрик Чиотти.

После прекращения дождя в Приморских Альпах в субботу стали очевидны серьёзные повреждения в трёх долинах недалеко от Ниццы, где около 12 тыс. домов до сих пор остаются без электричества.

Очевидцы рассказали журналистам, что видели, как река Везюби в старой деревушке Рокбийер, расположенной в 50 км от Ниццы, вышла из берегов. «Всё было смыто: часть старого железного моста, кемпинг...», — сообщил 60-летний Серж Франко, который смог покинуть район рано утром.

Видео, снятое журналистом издания Nice-Matin, свидетельствует о неистовстве стихии.

Dans cette maison de Roquebilliere, un couple de personnes âgées que nous aurons vu nous faire des signes jusqu’au bout, à l’aide d’une petite lampe. Peu après cette vidéo leur maison a été emportée avec eux dans la Vésubie en furie. Une catastrophe #Alex06 pic.twitter.com/e61QC3Sfor — Grégory Leclerc (@GregLeclerc) October 2, 2020

Премьер-министр Жан Кастекс и министр внутренних дел Жеральд Дарманен прибыли на место в субботу днём. Глава правительства выразил «глубокую обеспокоенность» итогами наводнения, подчеркнув, что «климатическое явление, затронувшее этот департамент, является исключительным: невиданное событие за всё время измерений». В пятницу в этом районе выпало 500 мм осадков менее чем за десять часов, что составляет «половину общего количества осадков в департаменте в 2019 году».

По сообщениям мэра коммуны Фонтан, живописна дорога, соединяющая французскую и итальянскую часть долины реки Руайа, также «недоступна и отрезана в нескольких местах». Поскольку другой доступ в долину через перевал перекрыт осыпью, её обитатели отрезаны от мира. Кроме того, телефонная сеть в районе крайне слаба, и связь представляет собой проблему. Тысячи домов также лишены электричества.

Как напоминает издание, в ночь с четверга на пятницу мощный шторм, получивший имя «Алекс» нанёс серьёзный урон Бретани, оставив десятки тысяч домов без электричества.

В Италии после разгула стихии два человека были найдены мёртвыми, а ещё 22 числятся пропавшими без вести. Сильные осадки привели к наводнениям, оползням, которые нанесли серьёзный урон зданиям и инфраструктуре, в том числе мостам. Наиболее пострадавшие районы находятся в бассейнах рек Точе, Танаро, Биллезе и Сесия.