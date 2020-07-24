Daily Mail: Джонсон поручил армии подготовиться к четырём зимним бедствиям

Премьер-министр Британии Борис Джонсон призвал вооружённые силы страны подготовиться к четырём зимним бедствиям: второй волне коронавируса, гриппу, брекситу и наводнениям, пишет Daily Mail. Как поясняется в статье, все они могут нанести серьёзный ущерб Соединённому Королевству.
Британский премьер Борис Джонсон поручил вооружённым силам подготовиться к четырём зимним бедствиям, которые грозят нанести серьёзный ущерб Соединённому Королевству, пишет Daily Mail.
Как поясняет издание, речь идёт о второй волне коронавируса, сезонном гриппе, возможных наводнениях и брексите, переходный период которого завершится в конце декабря.
Глава отдела военной стратегии и операций при Министерстве обороны Великобритании генерал-лейтенант Дуглас Чалмерс заявил: «На Даунинг-стрит, 10 выразились очень ясно, что кабинетные учения по обеспечению готовности должны быть завершены к концу августа, чтобы мы могли извлечь из них уроки, а затем предпринять действия по некоторым выявленным элементам».
Между тем, как отмечает Daily Mail, эти подготовительные меры, похоже, идут вразрез с надеждами Бориса Джонсона на, что страна к Рождеству вернётся к нормальной жизни.
Так, например, ранее британский премьер заявил, что в ближайшие месяцы министры проведут пересмотр всех «заметных ограничений», в том числе мер социального дистанцирования, чтобы страна ещё активнее возвращалась к нормальному положению дел. Правда, глава правительства Британии отметил, что произойдёт это не ранее ноября, «возможно, ближе к Рождеству».
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