ABC: снежные бури и пронизывающий холод — миллионы американцев столкнулись с опасными морозами

На северо-восток США обрушились снегопад и «угрожающее жизням» похолодание. Кроме того, опасная непогода, которая затронула более 100 млн американцев, парализовала движение на дорогах и привела к многочисленным авариям, передаёт ABC News.

ЛИНДСИ ДЭВИС, ведущая ABC News: Добрый вечер. Спасибо, что смотрите нас этим воскресным вечером. Я Линдси Дэвис. Мы начинаем сегодняшний выпуск с новости об опасной зимней погоде. На более чем сотню миллионов американцев обрушился снег и пронизывающий до костей холод.

Стремительная буря продвигается вдоль магистрали I-95, парализуя движение. Некоторые регионы — от Филадельфии до Нью-Йорка и Бостона — накрыл плотный мокрый снег. За пределами крупных городов толщина его слоя составляет более половины фута.

Сообщается о нескольких авариях на промежутке от Вирджинии до севера Новой Англии. Эта машина перевернулась в Шарлотсвилле. Вдобавок температура в Верхнем Среднем Западе опускается до опасных для жизни значений. Всё это — преддверие скверного утра понедельника.

(Старший метеоролог ABC News. — ИноТВ) Роб Марсиано ждёт своей очереди. Но сначала со своим репортажем Стефани Рамос.

Сегодня вечером очередная сильная снежная буря изматывает северо-восток, в то время как угрожающий жизням холод вторгается в Средний Запад.

Миллионы человек столкнулись с опасными погодными условиями на трассе. Эта машина перевернулась в Шарлотсвилле, штат Вирджиния. В Лейквуде, штат Нью-Джерси, спасателям пришлось вытаскивать этот автомобиль из кювета после того, как он протаранил дорожное ограждение. А в Нью-Йорке произошло чрезвычайное происшествие с опасными материалами.

Этот грузовик перевернулся — и из него начало вытекать топливо.

Это второй зимний шторм, который обрушился на восточное побережье за последнюю неделю. Слой снега увеличивался на два дюйма каждый час от Вирджинии до Пенсильвании, от Пенсильвании до Род-Айленда.

СТЕФАНИ РАМОС, корреспондент ABC News: Мокрый интенсивный снегопад продолжается в Нью-Йорке день напролёт, покрывая снежные горы, наподобие этой, которые остались с прошлой недели. Снегоуборочным машинам, вроде этой, приходится работать сверхурочно, чтобы расчищать дороги.

Несколько центров вакцинирования от COVID-19 закрылись уже во второй раз за неделю.

МУЖЧИНА: Мне не нравится снег. Я его ненавижу!

И сегодня вечером эти беспощадные порывы арктического воздуха принесли суровые морозы на Средний Запад. Столбики термометров в Висконсине опустились на 22 °С ниже нуля. Плотину на озере Райс сковал лёд. В охлаждённой ветром Миннесоте температура упала до -50 °С, при таких условиях обморожение можно получить за считанные минуты.

ЛИНДСИ ДЭВИС: Какая же безжалостная там температура! С нами на связь из Нью-Йорка выходит Стефани Рамос. По-видимому, самая большая проблема сейчас — расчистить дороги от последствий этой бури, до того как наступят настоящие морозы.

СТЕФАНИ РАМОС: Вы абсолютно правы, Линдси. Быстрая уборка идёт полным ходом, до того как температура резко упадёт и останется в этих пределах. Мороз, низкие температуры повышают опасность передвижения, потому что этот свежий снег превращается в лёд. Линдси?

ЛИНДСИ ДЭВИС: Вероятность опасного гололёда вызывает серьёзные опасения. Стефани Рамос, спасибо вам.

Дата выхода в эфир 07 февраля 2021 года.