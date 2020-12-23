NTD: коронавирус добрался и до ледяной Антарктиды

Антарктида до недавнего времени оставалась последним континентом, где не было зафиксировано случаев заражения коронавирусной инфекцией. Однако к концу года вирус пробрался и туда, передаёт NTD. На принадлежащей Чили отдалённой исследовательской базе заразились уже 36 человек, включая военных и сотрудников ремонтной компании. Ещё три случая заражения COVID-19 было выявлено среди членов экипажа корабля, который две недели назад вернулся из района Антарктики.
Коронавирус добрался и до Антарктиды — последнего континента, где его не было. Об этом сообщают чилийские военные. Вирус выявили у сотрудников отдалённой исследовательской станции. На базе Бернанрдо О’Хиггинс заразилось не менее 36 человек.
ПАТРИСИО ОЧОА, полковник армии Чили: Из них 26 человек — военные. И десять — гражданские сотрудники компании, которую наняли для ремонта базы.
Постоянно укомплектованная научно-исследовательская станция, управляемая чилийской армией, расположена недалеко от оконечности полуострова в самой северной части Антарктиды. В армии говорят, что персонал базы уже изолировали. За заражёнными наблюдают органы здравоохранения в Магалланесе в чилийской Патагонии. Пока осложнений ни у кого нет.
КРИСТИАН НУНЬЕС, исследователь: Изоляция, изменение сезонного освещения могут подавлять иммунную систему. То есть нам известны несколько факторов, которые могут подавлять иммуннитет в экстремальных условиях — особенно учитывая работу, которую они там выполняют.
Исследовательские и военные станции в Антарктиде — среди самых удалённых в мире. Их несколько десятков, и в общей сложности на них работают около тысячи человек. В последние месяцы они прилагали огромные усилия, чтобы не допустить проникновения вируса: отменили туризм, сократили размах деятельности и персонал. Однако избежать инфицирования так и не удалось.
ВМС Чили также сообщили, что обнаружили три случая COVID-19 среди 208 членов экипажа корабля, который две недели назад вернулся из района Антарктики.
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