DM: Шотландия грозит закрыть границу с Англией, если Лондон не ужесточит гостиничный карантин

Первый министр Шотландии не исключила, что она может закрыть границу с Англией, сообщает Daily Mail. По словам издания, Николу Стёрджен беспокоит, что в настоящий момент некоторые иностранные туристы могут беспрепятственно попасть c юга на север Соединённого Королевства, минуя 10-дневный карантин в специальных отелях.

Первый министр Шотландии Никола Стёрджен пригрозила закрыть границу с Англией, если британский премьер Борис Джонсон не примет более строгие правила гостиничного карантина, пишет Daily Mail.

Все иностранцы, прибывающие в Шотландию, должны самоизолироваться в течение десяти дней в одобренном правительством карантинном отеле, пребывание в котором постояльцу обойдётся в £1750. Но в Англии это требование распространяется только на прибывающих из 33 стран «красного списка», где были зарегистрированы значительные вспышки различных вариантов коронавируса.

Эдинбург опасается, что некоторые туристы смогут попасть в Шотландию через Англию. Таким образом им удастся избежать более жёстких правил карантина в отелях к северу от границы. Поэтому Стёрджен убеждает Джонсона принять те же меры, что существуют в её регионе, или, по крайней мере, сотрудничать с шотландским парламентом Холирудом, чтобы создать систему, не позволяющую людям обходить ограничения, поясняет Daily Mail.

На своей пресс-конференции первый министр сказала, что хотела бы сосредоточиться на поиске совместного решения с правительством Великобритании. «Было бы лучше, если бы у нас был подход четырёх наций или, по крайней мере, подход трёх наций, при котором на границе острова, разделяющего Шотландию, Англию и Уэльс, действовали бы одинаковые правила», — подчеркнула она.

В то же время Стёрджен дала понять, что готова пойти на крайний шаг и закрыть границы между Шотландией и Англией, если обе стороны не смогут прийти к соглашению. Такой подход, вероятно, повлечёт за собой введение какой-либо формы пограничного контроля, которая позволит Эдинбургу отслеживать иностранцев, прибывающих с юга Соединённого Королевства, рассуждает издание.

Неясно, как могла бы работать подобная система проверок. Но какими бы ни были предложения Стёрджен, они могут создать для неё значительные логистические и политические проблемы, обращает внимание Daily Mail.

Ранее министр транспорта Шотландии Майкл Мэтисон также предупреждал о существовании «лазейки», которая позволяет иностранным путешественникам избегать карантина в отелях. По его словам, она «потенциально может подорвать концепцию общественного здравоохранения» в регионе, напоминает издание.