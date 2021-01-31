DM: Шотландия может провести новый референдум о независимости без согласия Лондона
Шотландский министр по конституционным отношениям Майкл Рассел заявил о том, что первый министр страны Никола Стерджен может ещё до Рождества провести референдум о независимости Шотландии, даже без согласия Бориса Джонсона, пишет Daily Mail. Рассел отметил, что пока нельзя точно сказать, когда именно состоится референдум, но выразил надежду, что это произойдёт как можно скорее.
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