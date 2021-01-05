Le Figaro: «прыжок в неизвестность» — в 2021 году Великобритании придётся разбираться с последствиями брексита

Несмотря на то что заключение сделки с ЕС стало крупным политическим успехом для Бориса Джонсона, в новом году Великобританию ждут трудности и неопределённость, связанные с последствиями брексита, пишет Le Figaro. Помимо турбулентности в экономической сфере страна может столкнуться с угрозой отделения Шотландии, жители которой были против выхода из Евросоюза, прогнозирует издание.

Смена года редко бывает таким «прыжком в неизвестность» для европейской страны, каким станет 2021 год для Великобритании, пишет Le Figaro. Хотя соглашение о свободной торговле с Европейским союзом стало для Бориса Джонсона неоспоримым политическим успехом, «это далеко не конец истории» для премьер-министра. Как заметила газета The Times, «теперь, когда он выполнил своё обещание реализовать брексит, задача состоит в том, чтобы сделать его успешным». Для европейцев исполнение этого 1246-страничного договора станет тестом на доверие, которое было подорвано месяцами трудных и напряжённых переговоров.



По прогнозам издания, в экономическом плане Великобританию ожидает турбулентность, к которой добавится «громадная дыра», созданная эпидемией коронавируса. Хотя Лондон избежал введения высоких торговых барьеров и сохранил свободный от налогов и квот доступ на европейский рынок, заставив отступить призрак хаоса и роста цен на товары, торговлю всё равно ждут затруднения. Соглашение с ЕС не препятствует введению трудоёмких и дорогостоящих таможенных проверок и административных процедур для предприятий. Кроме того, громадная неизвестность витает над сектором финансовых услуг. Согласно собственным прогнозам британского правительства, сделка с ЕС уменьшит долгосрочное влияние брексита на ВВП страны всего на 2% — с 6% до 4%.



Теперь задача Лондона будет заключаться в том, чтобы добиться быстрого успеха в заключении различных торговых соглашений, обещанных Борисом Джонсоном, как только страна освободится от оков ЕС. Министр иностранных дел Доминик Рааб недавно подтвердил, что это будет первоочередной целью правительства. Однако, по словам газеты, в настоящее время, не считая сделок с Японией и Сингапуром, такие договоры заключаются с трудом.

Основное внимание приковано к соглашению, призванному объединить Великобританию и США. Дональд Трамп уже пообещал британцам «потрясающую сделку», однако переговоры зашли в тупик. Джо Байден, которого трудно назвать сторонником брексита, вряд ли будет делать подарки Борису Джонсону, прогнозирует газета. Хотя глава британского правительства, несомненно, подписал соглашение с ЕС, заботясь о своём имидже в глазах нового главы Белого дома, пресловутые «особые отношения» между двумя странами, уже порядком износившиеся в последние годы, вероятно, не обретут прежних красок.



Внутри страны Великобритания столкнётся с вызовом со стороны Шотландии, полагает газета. Сразу после объявления о торговом соглашении с ЕС премьер-министр Шотландии Никола Стерджен заявила, что для британской провинции пришло время стать «независимой европейской нацией». «Брексит наступает против воли народа Шотландии», 62% которого проголосовало против выхода из ЕС, напомнила глава Шотландской национальной партии, добавив, что «никакое соглашение никогда не сможет компенсировать то, что брексит отнимает у нас».

Согласно опросам, большинство шотландцев теперь будет выступать за независимость. Как напоминает издание, Шотландская национальная партия с большим отрывом победила на местных выборах и продолжает настаивать на проведении нового референдума о самоопределении. Лондон продолжает категорически отказываться от такого голосования. Однако давление только продолжит расти, предполагает газета.