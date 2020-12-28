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Der Standard: брексит может привести к распаду Соединённого Королевства

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Брексит станет не концом ЕС, а может привести к концу прежней Великобритании, пишет Der Standard. Выход из ЕС рискует спровоцировать в стране дезинтеграционные процессы: в частности, будет дан новый импульс для референдума о независимости Шотландии. Кроме того, Северная Ирландия также дрейфует в сторону остающейся в ЕС Ирландии: в рамках соглашения по брекситу ей уже предоставлен особый статус.
Der Standard: брексит может привести к распаду Соединённого Королевства
Reuters

После Второй мировой войны именно гражданин Великобритании предложил создать некое подобие «Соединённых Штатов Европы», пишет Der Standard. Этим гражданином был не кто иной, как Уинстон Черчилль: при этом он отмечал, что сама Великобритания не будет членом этого объединения, поскольку у неё есть собственное содружество. Спустя 70 лет его почитатель Борис Джонсон произнёс речь, в которой заявил, что Великобритания сможет быть по-настоящему свободной и успешной только вне ЕС.

Как отмечает издание, референдум 2016 года о брексите мог бы сложиться и по-другому, если бы не столь успешная кампания со стороны Джонсона, отлично умеющего придумывать слоганы и произносить речи. Эти умения он отточил ещё в студенческие годы, пишет Der Standard.
 
По мнению издания, как Черчилль, так и Джонсон ошибались в своей уверенности в том, что Великобритании будет лучше за пределами ЕС. Брексит будет концом не ЕС, а прежней Великобритании. Он ускорит процесс дезинтеграции страны: сейчас это только вопрос времени, когда Шотландия объявит проведение нового референдума о независимости. Желание большинства шотландцев остаться в ЕС даёт импульс сторонникам шотландской независимости.
 
При этом отделиться от Лондона может и Северная Ирландия, отмечает Der Standard: этот процесс может занять много времени, однако Северная Ирландия очевидно дрейфует в сторону состоящей в ЕС Ирландии. Причины тому заложены в соглашении по брекситу, предоставляющему Северной Ирландии особый статус, в том числе открытую границу с Ирландией. Кроме того, свою роль играет и пандемия. Если бы Северная Ирландия излишне полагалась на британское здравоохранение, то сейчас ей пришлось бы пережить коллапс Национальной службы здравоохранения Великобритании. Между тем, Ирландия посылала в Северную Ирландию своих медработников для помощи. 
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Der Standard Австрия Европа
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