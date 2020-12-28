Der Standard: брексит может привести к распаду Соединённого Королевства

Брексит станет не концом ЕС, а может привести к концу прежней Великобритании, пишет Der Standard. Выход из ЕС рискует спровоцировать в стране дезинтеграционные процессы: в частности, будет дан новый импульс для референдума о независимости Шотландии. Кроме того, Северная Ирландия также дрейфует в сторону остающейся в ЕС Ирландии: в рамках соглашения по брекситу ей уже предоставлен особый статус.
После Второй мировой войны именно гражданин Великобритании предложил создать некое подобие «Соединённых Штатов Европы», пишет Der Standard. Этим гражданином был не кто иной, как Уинстон Черчилль: при этом он отмечал, что сама Великобритания не будет членом этого объединения, поскольку у неё есть собственное содружество. Спустя 70 лет его почитатель Борис Джонсон произнёс речь, в которой заявил, что Великобритания сможет быть по-настоящему свободной и успешной только вне ЕС.
Как отмечает издание, референдум 2016 года о брексите мог бы сложиться и по-другому, если бы не столь успешная кампания со стороны Джонсона, отлично умеющего придумывать слоганы и произносить речи. Эти умения он отточил ещё в студенческие годы, пишет Der Standard.
По мнению издания, как Черчилль, так и Джонсон ошибались в своей уверенности в том, что Великобритании будет лучше за пределами ЕС. Брексит будет концом не ЕС, а прежней Великобритании. Он ускорит процесс дезинтеграции страны: сейчас это только вопрос времени, когда Шотландия объявит проведение нового референдума о независимости. Желание большинства шотландцев остаться в ЕС даёт импульс сторонникам шотландской независимости.
При этом отделиться от Лондона может и Северная Ирландия, отмечает Der Standard: этот процесс может занять много времени, однако Северная Ирландия очевидно дрейфует в сторону состоящей в ЕС Ирландии. Причины тому заложены в соглашении по брекситу, предоставляющему Северной Ирландии особый статус, в том числе открытую границу с Ирландией. Кроме того, свою роль играет и пандемия. Если бы Северная Ирландия излишне полагалась на британское здравоохранение, то сейчас ей пришлось бы пережить коллапс Национальной службы здравоохранения Великобритании. Между тем, Ирландия посылала в Северную Ирландию своих медработников для помощи.
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