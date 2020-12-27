Telegraph: Джонсон заявил о грядущих больших переменах для Британии

В своём первом интервью после подписания сделки с Брюсселем Борис Джонсон заявил о том, что Британию ждут большие перемены, пишет The Daily Telegraph. Британский премьер выразил желание использовать новые «законодательные и нормативные свободы страны для оказания помощи людям, которые чувствовали себя обделёнными».
Британский премьер Борис Джонсон заявил о грядущих «больших переменах» для страны, пишет The Daily Telegraph.
В частности, он выразил желание использовать новые «законодательные и нормативные свободы страны для оказания помощи людям, которые чувствовали себя обделёнными».
По словам Джонсона, «правительство приложило большие усилия» для выработки политических шагов, которые должны быть предприняты после брексита. Он также подчеркнул, что расхождения с Брюсселем, возможно, будут касаться таких вопросов, как защита прав животных, а также сферы данных и химических веществ.
В своём первом интервью с момента подписания торгового соглашения с Брюсселем Джонсон также намекнул на потенциальный пересмотр налоговой и нормативной базы для бизнеса. Он отметил, что министр финансов Британии Риши Сунак в настоящий момент проводит «большие учения» по этому вопросу.
Более того, британский премьер дал понять, что изменения могут быть внесены в следующий бюджет, который будет представлен в марте 2021 года.
Джонсон также отдал должное Маргарет Тэтчер, чьё выступление в Брюгге в 1988 году об опасностях интеграционных устремлений Европы он назвал «пророческим».
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