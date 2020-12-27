Telegraph: Джонсон заявил о грядущих больших переменах для Британии

13:20 СМИ: Щербакова выступала в короткой программе на ЧР с жаром Анна Щербакова, победившая в женском одиночном катании на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске, выступала в короткой программе с повышенной температурой тела.

13:10 Глава Минздрава Франции призвал граждан не праздновать Новый год Министр здравоохранения Франции Оливье Веран призвал французов не праздновать Новый год в связи с рисками на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

13:01 Лавров о скандале после матча «Сочи» — «Спартак»: я против того, чтобы друг друга обзывать Глава МИД России Сергей Лавров высказал мнение по поводу инцидентов в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Сочи» и московским «Спартаком».

12:56 Турция будет считать своими целями силы Хафтара в Ливии в случае атак Сторонники командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) маршала Халифы Хафтара будут рассматриваться как законные цели при попытке атаковать турецких военных в африканской стране, заявил глава Минобороны Турции Хулуси Акар.

12:54 Москвина назвала правильным решение ФФККР организовать дополнительные соревнования перед ЧМ Заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию Тамара Москвина прокомментировала намерение Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) организовать дополнительные соревнования перед чемпионатом мира 2021 года.

12:41 Роспотребнадзор: в России отсутствует «британский» штамм COVID-19 «Британская» мутация коронавируса в настоящий момент отсутствует в России. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил заместитель директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

12:40 Лавров высказался о принятом в США законе Родченкова Глава МИД России Сергей Лавров высказал мнение о принятии в США акта Родченкова, предусматривающего уголовное преследование за случаи допингового сговора на соревнованиях с американским участием.

12:23 Die Welt назвала эру гиперзвукового оружия кошмаром для Европы Немецкая газета Die Welt назвала эру гиперзвукового оружия кошмаром для европейской безопасности. По мнению журналиста Герхарда Хегмана, при появлении такого оружия цепи оповещения и ПРО становятся бесполезными, а речь в данном случае идёт о «новом витке в спирали угроз и обороны».

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12:08 Тарасова поддерживает намерение ФФККР организовать дополнительные соревнования перед ЧМ Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала намерение Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) организовать дополнительные соревнования перед чемпионатом мира 2021 года.

12:00 Мишин заявил, что Туктамышева будет бороться за место в сборной России на ЧМ Алексей Мишин, тренер российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой, рассказал, что его подопечная намерена побороться за место в сборной России для выступления на чемпионате мира 2021 года.

11:57 Мишустин одобрил протокол об изменении налогового соглашения с Мальтой Российский премьер Михаил Мишустин одобрил протокол об изменениях соглашения России и Мальты об избежании двойного налогообложения. В ближайшее время проект федерального закона о ратификации протокола будет внесён в Госдуму, рассказали в правительстве.

11:46 Харден установил новый рекорд НБА Защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден установил рекорд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в своём первом матче сезона-2020/21.

11:42 Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у побережья Перу Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,7 в Тихом океане у побережья Перу. Об этом сообщает Геологическая служба США.

11:30 Регионы в ближайшие три года получат 172 млрд рублей на ремонт дорог Правительство в ближайшие три года направит в регионы более 172 млрд рублей на ремонт, реконструкцию и строительство автомобильных дорог. Правила распределения этих денег утвердил премьер-министр Михаил Мишустин.

11:30 Траньков: не знаю, есть ли фигурист, который выигрывал ЧР с двумя разными партнёршами и как тренер Максим Траньков, тренер российских фигуристов Евгении Тарасовой и Владимира Морозова, рассказал о своём отношении к тренерской работе.

11:25 Траньков рассказал, как в команде Тарасовой и Морозова появился Воронов Максим Траньков, тренер российских фигуристов Евгении Тарасовой и Владимира Морозова, рассказал, как в его тренерской команде появился двукратный чемпион России в одиночном катании, призёр двух чемпионатов Европы Сергей Воронов.

11:18 Путин поздравил сотрудников МЧС с Днём спасателя Президент России Владимир Путин в видеообращении поздравил сотрудников и ветеранов МЧС России с Днём спасателя.

11:14 Горшков: ФФККР делает всё, чтобы спортсмены и тренеры имели возможность соревноваться Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков прокомментировал решение исполкома организации по составу национальной команды, а также по проведению дополнительных соревнований перед чемпионатом мира 2021 года.

11:10 ФФККР планирует организовать дополнительные соревнования перед ЧМ Исполком Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) принял решение рассмотреть возможность организации дополнительных соревнований перед стартом чемпионата мира 2021 года.

11:08 Число вылечившихся от коронавируса в России за сутки выросло на 24 390 За последние сутки в России после лечения от коронавирусной инфекции выздоровели ещё 24 390 пациентов. Всего в стране за время пандемии выписаны 2 450 829 человек.

11:07 В России за сутки скончались 552 пациента с коронавирусом В России за сутки скончались 552 пациента с коронавирусной инфекцией. Общее число летальных случаев среди заболевших COVID-19 в стране составляет 54 778.

11:06 В России за сутки выявили 28 284 случая коронавируса В России за сутки коронавирусную инфекцию подтвердили у 28 284 человек в 85 регионах. Всего за время пандемии в стране выявлено 3 050 248 случаев COVID-19, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

11:05 ФФККР решила, что победители чемпионата России войдут в состав сборной на ЧМ Исполком Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) принял решение по составу сборной команды страны для участия в чемпионате мира 2021 года.

10:55 Траньков рассказал, из-за чего начал считать неплохой новую произвольную программу Тарасовой и Морозова Максим Траньков, тренер российских фигуристов Евгении Тарасовой и Владимира Морозова, рассказал о постановке новой произвольной программы для дуэта перед стартом сезона.

10:52 В Башкирии начали проверку после обнаружения тел двух детей и их отца Прокуратура Башкирии проведёт проверку обстоятельств смерти мужчины и двух его детей, тела которых ранее были обнаружены в автомобиле. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

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10:26 На Украине за сутки зафиксировали 6113 новых случаев коронавируса На Украине за сутки коронавирусная инфекция обнаружена у 6113 человек. Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 1 025 989, сообщил глава украинского Минздрава Максим Степанов.

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10:07 В «Сантосе» заявили, что Месси не побил рекорд Пеле Бразильский футбольный клуб «Сантос» выступил с заявлением относительно рекорда легендарного форварда Пеле.

10:05 Семь человек погибли после нападения мужчины с ножом в Китае Семь человек погибли после нападения мужчины с ножом в китайской провинции Ляонин на северо-востоке Китая, ещё семь человек ранены.

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09:59 Уэстбрук повторил рекорд Джонсона и Робертсона в двух стартовых матчах сезона НБА Защитник «Вашингтон Уизардс» Расселл Уэстбрук повторил рекорд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) по результативности в двух стартовых матчах сезона-2020/21.

09:51 Песков: в этом году встречи Путина с представителями бизнеса не будет Традиционной встречи президента России Владимира Путина с представителями крупного российского бизнеса в этом году не будет, но это не означает, что диалога с бизнесом нет. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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09:36 Дабл-дабл Хардена не спас «Хьюстон» от проигрыша «Портленду» в матче НБА «Хьюстон Рокетс» потерпел поражение от «Портленд Трэйл Блэйзерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

09:28 Стоимость биткоина превысила $27 тысяч Цена биткоина обновила исторический максимум, превысив $27 тыс. Об этом свидетельствуют данные на сайте CoinDesk.

09:24 Сборная США всухую разгромила Австрию на МЧМ, забросив 11 шайб Молодёжная сборная США одержала разгромную победу над национальной командой Австрии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею среди игроков до 20 лет (U20).

09:17 Сборная Канады разгромила Германию на МЧМ по хоккею с разницей в 14 шайб Молодёжная сборная Канады одержала разгромную победу над национальной командой Германии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею среди игроков до 20 лет (U20).

09:14 В США проверяют сообщения о махинациях вокруг вакцины от COVID-19 Полиция штата Нью-Йорк начала проверять информацию о том, что сеть медучреждений Parcare, предположительно, мошенническим путём приобрела вакцины от коронавируса и предлагала их частным лицам. Об этом сообщил глава Департамента здравоохранения штата Говард Цукер.

08:55 В Германии за сутки выявлено 13 755 случаев коронавируса В Германии за прошедшие сутки выявлено 13 755 новых заболевших коронавирусной инфекцией. Общее число случаев COVID-19 в ФРГ возросло до 1 640 858.

08:45 Fox News: один человек погиб при стрельбе в Массачусетсе Один человек погиб и пять ранены в результате стрельбы, которая произошла в американском городе Линн (штат Массачусетс) во время съёмки музыкального видеоклипа.

08:13 В Казахстане число случаев коронавируса достигло 151 727 В Казахстане число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 за сутки увеличилось на 776 и достигло 151 727.

07:55 В Гонконге открылся подводный туннель В Гонконге для движения автомобилей открылся новый подводный туннель, самый длинный и глубокий из гонконгских аналогов.

07:35 Пожар на рынке в Волгограде ликвидирован Пожар на вещевом рынке в Волгограде был полностью ликвидирован, сообщает ГУ МЧС по Волгоградской области.

07:20 В Москве 27 декабря ожидается до -7 °С В Москве в воскресенье, 27 декабря, ожидается до -7 °С. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.