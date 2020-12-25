DT: «пора прокладывать собственный путь» — после сделки по брекситу в Шотландии вновь заговорили о независимости

Соглашение о торговле между Великобританией и ЕС после брексита было весьма негативно воспринято в правительстве Шотландии. Первый министр Никола Стёрджен заявила, что шотландцам пора самим определять свою судьбу, пишет The Daily Telegraph. Как отмечается в статье, большинство жителей Шотландии действительно выступали против брексита, однако в случае отделения от Великобритании перед страной встанет ряд очень сложных вопросов.

Глава шотландского правительства Никола Стёрджен заявила после заключения торгового соглашения между Великобританией и Евросоюзом, что для Шотландии пришло время стать «независимой европейской страной», сообщает The Daily Telegraph. По данным газеты, Стёрджен также в очередной раз напомнила, что брексит состоялся «против воли» шотландцев, поскольку в ходе референдума о выходе Соединённого Королевства из состава Евросоюза в 2016 году 62% жителей Шотландии проголосовали за то, чтобы остаться в ЕС.

«Пока правительство ещё не начало пиар-кампанию (в поддержку торгового соглашения с ЕС. —ИноТВ), было бы не лишним вспомнить, что брексит происходит против воли Шотландии. А то, что мы из-за брексита теряем, нам не возместит никакая сделка. Нам пора прокладывать себе собственный путь будущее в качестве независимой европейской страны», — приводит The Daily Telegraph слова первого министра Шотландии.

Как пишет британское издание, Стёрджен также резко раскритиковала правительство Бориса Джонсона за то, что оно приняло решение прекратить участие в некоммерческой европейской программе обмена студентами и преподавателями «Эразмус». «Экономические последствия брексита будут обсуждаться очень активно, и это совершенно справедливо. Однако прекращение участия Соединённого Королевства в программе «Эразмус» — инициативе, которая открыла новые возможности и горизонты для такого огромного числа молодых людей — это культурный вандализм со стороны британского правительства», — заявила она.

По данным The Daily Telegraph, глава правительства Шотландии отметила, что для шотландских фермеров станет настоящей «катастрофой» отказ включать в торговое соглашение с ЕС экспорт семенного картофеля, который приносит им около £122 млн в год. Таким образом, Стёрджен резко разошлась во мнениях по поводу сделки с министром по делам Шотландии британского правительства Алистером Джеком, который назвал соглашение «отличной вестью для шотландского бизнеса», заявив, что оно откроет для шотландских предприятий «серьёзные возможности» по всему миру, а также защитит знаменитые шотландские продукты, включая виски.

Как отмечает обозреватель The Daily Telegraph, возглавляемая Стёрджен Шотландская национальная партия (SNP) готовится к выборам в парламент Шотландии с прицелом на то, чтобы после них попытаться провести ещё новый референдум о независимости. Вместе с тем, перед шотландскими националистами стоит ряд вопросов, на которые пока нет ответа — к примеру, о том, позволят ли независимой Шотландии вступить в ЕС, учитывая, что нынешняя линия SNP предусматривает сохранение в качестве валюты после выхода из состава Великобритании британского фунта, подчёркивает журналист.

Кроме того, вступление в ЕС приведёт к тому, что шотландские власти уступят Брюсселю контроль над многими важными аспектами своей экономической политики, включая рыбную ловлю, а из-за отделения от Соединённого Королевства Шотландии придётся не только установить «жёсткую границу» с Англией, но и, возможно, ввести для неё торговые барьеры несмотря на то, что она остаётся для шотландцев крупнейшим экспортным рынком, предупреждает автор материала.

В правительствах других стран Соединённого Королевства на торговую сделку с Брюсселем отреагировали куда более «сдержанно», чем в Шотландии, подчёркивается в статье The Daily Telegraph. В частности, первый министр Уэльса Марк Дрейкфорд заявил, что хотя соглашение оказалось «не таким, как нам обещали», оно хотя бы может послужить платформой для того, чтобы улучшить условия торговли с ЕС в будущем. А первый министр Северной Ирландии Арлин Фостер отметила, что «адекватное торговое соглашение между Соединённым Королевством и Евросоюзом всегда было для Северной Ирландии лучшим исходом», добавив, что североирландское правительство планирует и дальше «использовать те возможности и разбираться с теми трудностями, которые возникают в связи с выходом Великобритании из ЕС».