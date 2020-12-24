Daily Mail: первого министра Шотландии не оштрафуют за нарушение масочного режима — отделалась извинениями

В полиции Шотландии заявили, что не оштрафуют первого министра Николу Стёрджен за нарушение масочного режима в общественном месте, сообщает Daily Mail. При этом глава шотландского парламента принесла извинения, признав, что была не права, и добавив, что впредь не будет «терять бдительность».

Полиция Шотландии не станет наказывать первого министра автономной части Великобритании Николу Стёрджен за нарушение ограничительных мер, которые она сама призывала соблюдать. Тем не менее, отмечает Daily Mail, извинения согражданам шотландскому лидеру принести всё же пришлось.

Местные СМИ запечатлели Стёрджен во время беседы с тремя пожилыми женщинами на поминках в столичном ресторане Stable после похорон одного из чиновников правительства Шотландии. Несмотря на то что социальную дистанцию политик соблюдала, Стёрджен была без маски. Предполагается, что во время разговора министр ненадолго сняла защитное средство, так как на самих похоронах она была в маске с традиционным шотландским тартаном.

В связи с нарушением правил, выступая перед членами шотландского парламента, Стёрджен признала, что была не права, и подчеркнула, что правила существуют для всех.

«Независимо от обстоятельств, я поступила неправильно. Этому нет никаких оправданий. Эти правила применяются ко мне так же, как и ко всем остальным, и эти правила действительно имеют значение, — заявила глава правительства. — Я себя очень ругаю, возможно, сильнее, чем мой худший критик. Но что более важно, я буду следить за тем, чтобы больше не терять бдительность».

После того как Стёрджен принесла публичные извинения, в полиции Шотландии отметили, что не станут штрафовать её.

«Нам известно о фотографии первого министра... на которой она была на поминках без маски. Первый министр признала это непреднамеренное нарушение, за которое принесла извинения, — отметили в правоохранительных органах. — Полиция Шотландии не станет предпринимать никаких дальнейших действий в связи с этим вопросом».

При этом там призвали всех шотландцев соблюдать введённые для сдерживания распространения коронавируса ограничительные меры.

Как напоминает Daily Mail, в Шотландии все посетители общественных мест обязаны носить маски, как при входе и выходе из помещения, так и при перемещении по нему. Нарушителей ждёт штраф в размере £60.