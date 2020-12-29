Le Temps: брексит грозит превратить тысячи живущих в Британии европейцев в нелегалов

После вступления в силу соглашений о брексите живущие в Великобритании европейцы обязаны будут регистрироваться для получения статуса постоянных резидентов, пишет Le Temps. Однако из-за отсутствия централизованной системы населения в стране десятки тысяч человек могут лишиться своего законного права на проживание в Соединённом Королевстве, отмечает издание.

Если до полуночи 31 декабря у граждан Евросоюза, поселившихся в Великобритании, будет сохраняться автоматическое право жить и работать в стране, то уже на следующий день им может потребоваться разрешение на работу, пишет Le Temps.

Таким образом, с вступлением в силу соглашений, заключённых после брексита, европейцы, живущие в Великобритании, будут разделены на две группы, в зависимости от даты их прибытия в страну. Однако чтобы сделать это в стране, где нет ни удостоверений личности, ни централизованной базы данных о населении, властям пришлось приступить к масштабной процедуре регистрации примерно 3,7 млн европейцев, проживающих в Великобритании. Иностранцы могут пройти регистрацию до 30 июня 2021 года. После этого их проживание в стране станет незаконным.

Как отмечает издание, многие общественные организации бьют тревогу, опасаясь, что десятки тысяч людей останутся неучтёнными. «В конечном итоге будет много отдельных трагедий», — беспокоится Моник Хокинс из ассоциации The 3 Million, представляющей европейцев, живущих в Великобритании.

Получить статус постоянного резидента — созданный специально для европейцев — сравнительно легко, замечает Le Temps. Достаточно доказать своё проживание в Великобритании. Если проживание длится менее пяти лет, предоставляется статус временно проживающего в стране лица, если более — предоставляется постоянный статус. Для людей, у которых, к примеру, есть трудовой договор, это достаточно просто.

Однако множество случаев оказываются сложными, подчёркивает издание. Незадолго до пандемии волонтёр Польского центра Лондона Якуб Крупа видел поляка, живущего в Великобритании уже 14 лет. «У него не было счёта в банке, потому что он делал только работу, оплачиваемую из рук в руки. У него не было трудового договора. У него не было договора на аренду комнаты, которую он снимал в субаренду. И у него уже не было билетов ни на самолёт, ни на автобус, доказывающих его прибытие в Великобританию. В конце концов, мы подали его в качестве доказательства проживания его абонемент на метро в Лондоне», — рассказывает работник общественной организации.

Директор Восточноевропейского Центра ресурсов (EERC) Барбара Дроздович видит много подобных случаев. «Многие из людей, приходящих в наш центр, плохо читают и не способны усвоить сложный административный документ», — поясняет она. Их нужно сопровождать шаг за шагом в надежде найти документы, которые будут в порядке. «Есть также пожилые люди, которые приехали в Великобританию, чтобы заботиться о своих внуках, пока их дети работают здесь», — продолжает она. Последние обычно не имеют ни договоров аренды, ни трудового договора, но если они хотят остаться в Великобритании на законных основаниях после 30 июня, им также придётся получить статус постоянного резидента.

В общей сложности центр помог 8,5 тыс. человек пройти регистрацию, однако это не означает, что проблема решена, поскольку некоторые европейцы даже не знают, какие шаги нужно предпринять. Речь в первую очередь идёт о пожилых людях, которые долгое время жили в Соединённом Королевстве и не понимали, что вопрос их касается, о кочевниках, несовершеннолетних, родившихся в Великобритании, но не имеющих британского гражданства, родители которых не предпринимают необходимых шагов. Примерно 3 тыс. европейских заключённых, приговорённых к лишению свободы на срок до 5 лет, также имеют право на статус постоянных резидентов, но сообщить им об этом непросто. «Я также получаю электронные письма, особенно от румын, которые удивлены, что нужно регистрировать и младенцев», — продолжает Моник Хокинс из ассоциации The 3 Million.

По подсчётам издания, если бы британским властям удалось зарегистрировать 99% европейцев, живущих в стране, вне закона оказались бы 37 тыс. человек. Если их будет 90%, то речь пойдёт о 370 тыс. человек, находящихся в нелегальном положении. В любом случае, у Национального статистического управления есть лишь смутное представление о европейцах, проживающих на территории Великобритании — по его оценкам, их 3,7 млн. При этом регистрация до сих пор была необязательной, поэтому достоверных цифр попросту нет, и узнать, сколько людей не явилось на призыв 30 июня, будет невозможно.

На взгляд Le Temps, ситуация напоминает начало скандала с поколением «Уиндраш». С 1948 года в Великобританию на корабле с одноимённым названием прибывали ямайцы, которых нигде не регистрировали. Многие из них потом жили своей жизнью, пока МВД не ужесточило правила в 2012 году. Отныне домовладельцы, врачи или учителя должны были проверять право на проживание у людей, с которыми они имеют дело с целью создать «враждебную среду» для нелегальных иммигрантов. Внезапно некоторые мигранты поколения «Уиндраш» оказались изгнанными из страны, где они прожили всю жизнь, а другим было отказано в лечении от рака. «В случае с европейцами мы являемся свидетелями полного повторения скандала «Уиндраш», — опасается Моник Хокинс.