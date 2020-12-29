SRF: ЕС одобряет соглашение по брекситу, но рыболовы чувствуют себя обманутыми

Страны ЕС единогласно проголосовали за торговое соглашение с Великобританией, причём Брюссель выступает за то, чтобы оно предварительно вступило в силу с 1 января нового года. Как отмечает швейцарский телеканал SRF, самым важным пунктом стала договорённость о рыбной ловле в британских водах, однако в итоге и местные, и европейские рыболовы ощущают себя обманутыми.

С трудом согласованное торговое и партнёрское соглашение должно регулировать отношения между Великобританией и Европой с января 2021 года, отмечает швейцарский телеканал SRF.

Самый важный пункт заключается в том, чтобы избежать таможенных пошлин и обеспечить по возможности беспрепятственную торговлю. В договор входит, в том числе, рыболовство и сотрудничество в сфере энергетики, транспорта, правосудия, деятельности полиции, а также по многим другим аспектам.

По данным немецкого представителя стороны, председательствующей в Совете ЕС, европейские страны единогласно договорились о предварительном начале согласованного в письменной форме официального процесса с января.

Предварительная реализация договора необходима, потому что на ратификацию со стороны Европарламента до конца года не хватает времени — она будет осуществлена после Нового года, отмечает SRF.

Как сообщает швейцарский телеканал, уже 31 декабря истекает срок переходного периода после выхода Великобритании из ЕС, когда страна должна проститься с внутренним рынком Европы и таможенным союзом. Британская сторона должна одобрить соглашение 30 декабря.

Только накануне Рождества участники переговоров приняли соглашение по поводу документа, занявшего почти 1250 страниц. С его помощью предполагается избежать жёсткого брексита. Кроме того, отношения обеих сторон в будущем должны стать менее тесными, чем сейчас. Так, несмотря на договор, необходим контроль за товарами на границах и подтверждение соблюдения продовольственных стандартов ЕС.

Британские рыбаки чувствуют себя обманутыми премьер-министром Борисом Джонсоном из-за сделки по брекситу. «Борис Джонсон обещал нам права на всю рыбу, которая плавает в нашей эксклюзивной экономической зоне, но мы получили лишь малую её часть, — отметил глава национального объединения рыболовецких организаций NFFO Эндрю Локер. — Я в ярости, разочарован и чувствую себя обманутым». Британским рыболовам теперь приходится биться за своё существование, подчёркивает швейцарский телеканал.

Государственный министр Великобритании Майкл Гоув возразил на это, что Великобритания получит более сильную позицию в ЕС. Согласно общей рыболовецкой политике ЕС, британские рыболовы получают доступ только к 50% всей рыбы в британских водах. До 2026 года этот показатель должен увеличиться до двух третьих, подчеркнул Гоув.

Рыболовство до сих пор оставалось одним из наиболее спорных пунктов, отмечает SRF. Теперь удалось договориться о том, что на время переходного периода ЕС в течение 5,5 лет будет постепенно отказываться от 25% прежних рыболовецких квот в британских водах. Если Лондон в будущем захочет ещё больше ограничить доступ для рыбной ловли, Брюссель сможет ответить на это штрафными пошлинами. Это считается серьёзной уступкой со стороны Лондона, отмечает швейцарский телеканал.

Однако европейская сторона рыболовецкого альянса тоже разочарована. Рыболовам ЕС придётся платить более высокую цену за соглашение по брекситу, пожаловалось на прошлой неделе объединение европейских рыболовов — и их будущее на данный момент остаётся туманным, заключает SRF.