Welt: чтобы уехать в отпуск, ирландцы записываются к врачу на курортах

В связи с пандемией коронавируса для жителей Ирландии действует запрет на поездки в отпуск, пишет немецкая газета Die Welt. Однако ирландцы нашли лазейку в законодательстве: они записываются на приём к врачу на испанских и других курортах, после чего полиция уже не может помешать им покинуть страну.

Из-за пандемии коронавируса в Ирландии действует запрет на путешествия. Тем не менее недавно многие ирландцы нашли лазейку в правилах и поехали за границу — якобы чтобы встретиться там с врачом, пишет немецкая газета Die Welt.

Несмотря на запрет на поездки в отпуск из-за коронавируса, тысячи ирландцев недавно уехали в зарубежные путешествия. Для этого они использовали лазейку в законодательстве: поездки разрешены, если они необходимы по состоянию здоровья.

В итоге множество людей записались на приём к зубному врачу, например, в Испании. По словам помощницы стоматолога на испанском острове Тенерифе, в их врачебный кабинет ежедневно поступает от пяти до семи запросов на приём от ирландцев.

При этом многие запросы сделаны молодыми парами. Как правило, обычно пациентами тут становятся европейские путешественники более старшего возраста. Такая волна записей на приём тут внове — и многие в конце концов не показываются в клинике.

«Поскольку они не появляются, мы поняли, что это только отговорка для отпуска. Они отнимают возможность записи у людей, которым это нужно и которые страдают от боли», — отметила помощник стоматолога на Тенерифе. Многие врачебные кабинеты на Канарских островах уже начали отказывать пациентам из Ирландии в записи или требовать от них предоплату.

У ирландской полиции, между тем, связаны руки, отмечает немецкая газета. Денежные штрафы на сумму €500 выписаны уже сотням человек, но полиция не имеет права препятствовать выезду путешественников из страны, если они могут предъявить свидетельство о записи на приём у врача.

Другими популярными целями у ирландских туристов стали Барселона, Турция и Марокко. Теперь власти страны планируют увеличить размер штрафа до €2 тыс. Глава полиции Ирландии предостерегает путешественников, что в случае нарушения коронавирусных правил они могут быть задержаны, пишет Die Welt.