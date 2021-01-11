Bild: немцы штурмуют горнолыжные курорты несмотря на коронавирус

Несмотря на предостережения и меры по борьбе с коронавирусом немцы продолжают штурмовать горнолыжные курорты, сообщает Bild. В горах Гарц люди игнорируют баррикады и проверки. К тому же усиливается негативное отношения граждан Германии к властям и полиции, пытающейся обеспечить порядок в местах отдыха.
Штурм курортов в горах Гарц не останавливается. Несмотря на все предостережения из-за коронавируса людей влечёт в места отдыха. Полиция и органы правопорядка патрулируют вершины и контролируют соблюдение мер по борьбе с коронавирусом. При этом люди всё негативнее относятся к властям и правилам.
МУЖЧИНА:Чего такого может случиться. Все держат дистанцию, и всё путём. То, чем они занимаются, это клоунада. Строят из себя важных в своих униформах.
Часть людей игнорирует предупреждения об угрозе заражения, переполненность, баррикады и проверки. И на этих выходных в регион для любителей зимних видов спорта приехало слишком много туристов.
ДЕВУШКА:Мы были здесь две недели назад. Сейчас тут не так много происходит, так как здесь, видите, очень много полиции. Никого же насильно не закроешь дома, да мы и не позволим этого сделать. Мы просто едем, получаем удовольствие, веселимся.
Муниципальные власти, полиция и туристическая ассоциация пытались избежать нового штурма. Так, к примеру, в Госларе запретили на выходных сдавать в аренду экипировку для зимнего спорта. К тому же было задействовано больше полицейских и сил правопорядка.
Замдиректора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что меры профилактики, которые действуют в России, помогут не допустить распространения «британского» штамма COVID-19.
Президент России Владимир Путин в поздравлении сотрудников прокуратуры заявил о необходимости наращивать усилия в борьбе с экстремизмом, преступностью, жёстко пресекать коррупцию и нецелевое расходование бюджета.
Исследовательская служба конгресса США подготовила доклад, в котором сообщается, что российские спецслужбы из-за «трудностей с набором персонала» якобы пользуются услугами хакеров и закупают вредоносные программы. Об этом говорится в справке американских аналитиков о кибернетических подразделениях России. С документом ознакомился RT.
Начальник Главного управления международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры России Пётр Городов заявил, что около 200 фигурантов уголовных дел скрываются в США, добиться их экстрадиции в Россию не удаётся из-за отсутствия двустороннего договора о выдаче.
Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз поддерживает усилия по возвращению США к работе в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию вокруг Ирана.
Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья заявил, что руководство Кубы считает лицемерным решение США включить республику в список государств, которые, по версии Вашингтона, оказывают поддержку международному терроризму.
Обнаруженный в Японии штамм коронавируса пока не сделал инфекцию более агрессивной, однако чем больше вирус распространяется, тем выше шансы на то, что будут появляться новые его варианты, заявил директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис после встречи с бывшим кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской заявил, что литовские власти готовы при согласии белорусской стороны изменить название Белоруссии в официальном обороте.