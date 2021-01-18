SRF: «горы зовут, а коронавирус подождёт» — швейцарцы штурмуют снежные курорты

Несмотря на пандемию коронавируса, швейцарцы не могут не откликнуться на «зов гор», сообщает SRF. Натиск туристов стал серьёзным испытанием для снежных курортов. Некоторые из них работали на пределе своих возможностей. Кадры с людьми, беззаботно катающимися на лыжах, контрастируют со все ещё напряжённой ситуацией с COVID-19, отмечает швейцарский телеканал.

Рестораны и спортивные стадионы закрыты, с понедельника закроются и магазины, люди по возможности работают из дома. Но горнолыжные курорты открыты. У многих это вызывает недоумение, но любителям зимних видов спорта это не помешало сегодня отправится в горы, причём толпами. Горы зовут, а коронавирус подождёт. Репортаж Михаэля Шпильмана и Бени Миндер.

Очередь за входными билетами в Адельбодене, горной местности в кантоне Берн. Тут требуется терпение. Очередь у фуникулёра на горнолыжном курорте Ленцерхайде в кантоне Граубюнден. Все эти люди в кадре хотят попасть на горнолыжный курорт Флумзерберг. Уже в первую половину дня исчерпана установленная из-за коронавируса пропускная способность в 7500 посетителей. Горнолыжный курорт Хох-Ибриг в кантоне Швиц. И здесь сегодня любители зимних видов спорта наслаждаются солнцем и снегом. Но про коронавирус они не забывают.

МУЖЧИНА: Я пытаюсь не приближаться к людям. Я ношу свою маску и сторонюсь людей, которые её не носят.

ВТОРОЙ МУЖЧИНА: Людей много, но на таком большом горнолыжном курорте все хорошо рассредоточены.

ЖЕНЩИНА: Здесь много таких, которые маску снимают, чтобы покурить. Это не хорошо.

Сегодня в Хох-Ибриге, который посетило 3800 человек, уже почти исчерпана установленная из-за коронавируса пропускная способность в 4000 гостей. Несмотря на пандемию, руководитель радуется цифрам.

УРС КЕЛЛЕР, руководитель курорта в Хох-Ибриге: Есть во всём этом определённая неопределённость, ведь СМИ эту тему освещают. Но, как мы сегодня увидели, люди хотят выбраться на улицу, на свежий воздух, побыть на природе, погулять. И это делает их счастливыми.

Натиск туристов стал испытанием для горнолыжных курортов, рассказал директор отраслевого союза.

БЕРНО ШТОФФЕЛЬ, директор союза «Фуникулёры Швейцарии»: Это определённо стало испытанием для горнолыжных курортов и центров. Особенно для тех, где было много туристов и в большей степени, я думаю, для маленьких курортов. У больших проблем не возникло: там всё прошло очень хорошо. А вот маленькие работали на пределе своих возможностей, ведь в различных регионах есть ограничения. Они на это тут же отреагировали, закрылись, заблокировали подъезды в целях соблюдения действующих правил.

Кадры с людьми, беззаботно катающимися на лыжах, контрастируют со все ещё напряжённой ситуацией с коронавирусом.

Дата выхода в эфир 17 января 2021 года.