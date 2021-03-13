Welt: сговор с фармкомпаниями — канцлер Австрии видит угрозу справедливому распределению вакцин внутри ЕС

Канцлер Австрии Себастьян Курц обвинил страны ЕС в сговоре с фармацевтическими компаниями с целью получить вакцины от коронавируса раньше остальных и в большем количестве, сообщает Welt. По его словам, Нидерланды пытались обеспечить себе привилегии. При этом в результате Болгария и Хорватия не досчитались бы доз с лекарственным средством. По его мнению, такое поведение некоторые членов союза ничего хорошего Европе не сулит.
Канцлер Австрии Себастьян Курц видит угрозу справедливому распределению вакцин от коронавируса внутри ЕС. По его словам, расследования показали, что фармацевтические компании и отдельные страны-члены союза вступили в сговор друг с другом. Эти дополнительные соглашения подрывают общую цель ЕС по равному распределению вакцин, отметил он. По имеющимся у него сведениям, в привилегированном положении окажутся Нидерланды, а такие страны как Болгария и Хорватия получат гораздо меньше вакцин.
СЕБАСТЬЯН КУРЦ, канцлер Австрии:На данный момент нет никаких свидетельств тому, что кто-то здесь повёл себя неправильно. Но мы видим, что результат не соответствует желаемому, ведь складывается так, что люди в Мальте получат вакцину в мае, а в Болгарии — в августе. Как по мне, здесь что-то не сходится. Это не соответствует цели ЕС, а также соглашению глав государств и правительств.
И это ни для кого не может быть целью. Это не хорошо для Европы. Поэтому я надеюсь, что здесь получится найти решение. И да помимо озвученной мною цели по поиску решения здесь на европейском уровне, также необходимо обеспечить прозрачность и ясность. Необходимо выяснить, почему было проигнорировано мнение работников системы здравоохранения, которые совместно работали в этой комиссии. И, конечно же, нужно выяснить, кто заключал и подписывал эти контракты.
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