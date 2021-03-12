Euronews: главе Минздрава Словакии пришлось уйти в отставку из-за «Спутника V»

Министру здравоохранения Словакии Мареку Крайчи пришлось уйти в отставку из-за скандала, связанного с закупкой российской вакцины «Спутник V». Как передаёт Euronews, покупка российского препарата вызвала резкую реакцию со стороны правых партий, которые выдвинули ультиматум: отставка главы Минздрава или развал коалиции.
Из-за скандала, связанного с закупкой российской вакцины «Спутник V», ушёл в отставку министр здравоохранения Словакии Марек Крайчи. Об этом решении он объявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Игорем Матовичем.
О поставке «Спутника» Матович договорился без согласия партнёров по правящей коалиции, которые ранее заблокировали это решение из-за отсутствия у вакцины регистрации в Европейском агентстве лекарственных средств.
«Я не знаю никого в нашем правительстве или среди других наших коллег, кто работал бы усерднее и больше него, стараясь защитить здоровье и жизнь словаков. Однако именно те, кто помогал ему меньше всего, решили сделать его своей целью», — сказал Матович о главе Минздрава, назвав его отставку «самой абсурдной в истории».
Первую партию российского препарата Словакия получила в начале марта, что вызвало резкую реакцию со стороны правых партий, входящих в правую коалицию, и вылилось в политический кризис. Матович назвал такую позицию «проявлением неуважения к согражданам, умирающим из-за недостатка вакцин, и нездоровым геополитическим подходом к проблеме». Позже он усугубил ситуацию своей шуткой о том, что в обмен на вакцину пообещал русским Закарпатскую Украину.
Правые пытались добиться его отставки, но не нашли поддержки у президента страны Зузаны Чапутовой. Тогда был выдвинут ультиматум: отставка главы Минздрава или развал коалиции.
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