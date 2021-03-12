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Bloomberg: производитель «Спутник V» в ЕС назвал абсурдом использование вакцины в качестве инструмента пропаганды

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Швейцарская Adienne Pharma & Biotech стала первой компанией, заключившей с Москвой сделку по производству российской вакцины от коронавируса. В интервью Bloomberg её директор Антонио Франческо Ди Наро заявил, что после получения разрешения от ЕС фирма сможет начать выпуск лекарств уже в третьем квартале этого года. Он также назвал «абсурдными» разговоры о том, что Россия ведёт пропагандистскую кампанию с помощью «Спутник V».
Bloomberg: производитель «Спутник V» в ЕС назвал абсурдом использование вакцины в качестве инструмента пропаганды
Reuters

Швейцарская Adienne Pharma & Biotech стала первой европейской компанией, выбранной для производства российской вакцины «Спутник V». Об этом в интервью Bloomberg заявил основатель и президент фирмы Антонио Франческо Ди Наро.

«Мы могли бы начать производство регистрационных партий вакцины «Спутник» на нашем предприятии в Ломбардии уже в третьем квартале. А затем, если итальянское агентство по лекарственным средствам, также известное как AIFA, даст зелёный свет, мы начнём производство коммерческих партий»,  сказал в интервью изданию Ди Наро.
 
Бизнесмен сказал, что пока не может обнародовать данные о производстве и местах распространения вакцины. Он добавил, что компания рискует столкнуться с нехваткой оборудования, в том числе недостатком ампул.
 
Ди Наро также отверг обвинения в том, что выпуск «Спутник V» в Европе  часть «пропагандистской» кампании Москвы. «Это не инструмент пропаганды. Я не знаю, кто говорит о том, что русским нужна пропаганда для производства вакцины в Италии, на самом деле, это самый настоящий абсурд»,  подчеркнул он.
 
Вопрос об использовании российской вакцины находится на рассмотрении властей ЕС. Adienne готовит документацию для подачи в AIFA, чтобы получить разрешения на доставку биологического материала из России, сказал Ди Наро.
 
Он отметил, что «всецело уважает» Европейское агентство по лекарственным средствам, и выразил надежду, что оно не откажет «Спутник V» в регистрационном удостоверении. Ведь эта вакцина «действительно эффективна».
 
«Я учёный, а не политик»,  отметил Ди Наро. Он пояснил, что преследует простую цель  внести «весомый вклад в борьбу с коронавирусом», продемонстрировав, что Швейцария и Италия оснащены всем необходимым для создания «Спутник V».
 
Между тем, по данным Bloomberg, в ЕС скептически относятся к последствиям сделок по производству «Спутник V». Снабжение в России якобы «настолько низкое», что впоследствии блок может «пожертвовать или продать» стране большое количество западных вакцин, чтобы восполнить их дефицит, поведал изданию высокопоставленный европейский чиновник на условиях анонимности. 
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Bloomberg США Северная Америка
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