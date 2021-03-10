Bloomberg: в ЕС намерены облегчить въезд для привитых российскими и китайскими вакцинами

В ЕС разрабатывают систему, которая позволит облегчить путешествия в условиях пандемии, пишет Bloomberg. В рамках этой системы планируют ввести «коронавирусный сертификат», который облегчит въезд для привитых от коронавируса. Отмечается, что в сертификате планируется учитывать не только одобренные в ЕС вакцины, но и российские и китайские прививки, пока одобренные только на национальном уровне.

В ЕС предложили идею сертификата, который поможет облегчить путешествия для тех, кто привился одобренной в ЕС или иной вакциной от коронавируса (к примеру, российской и китайской), пишет Bloomberg.

Как сообщает издание, «коронавирусный сертификат» ЕС будет состоять из трёх документов, содержащих информацию о том, что их владелец привился вакциной от коронавируса. Также в документах будет говориться о том, какая именно вакцина была использована, каковы результаты тестов на коронавирус, а также прочие детали, например, имело ли место заболевание коронавирусом в прошлом.

ЕС торопится разработать систему, в рамках которой 27 стран-членов смогут вновь открыть свои границы для туристов и при этом избежать скачка заболеваемости, пишет Bloomberg. Лидеры ЕС единогласно одобрили большой список образцов коронавирусных сертификатов, являющихся важной целью для зависящих от туризма стран, таких как Греция и Кипр.

Сертификат ЕС будет учитывать все вакцины, уже лицензированные в ЕС, а также те, которые пока получили экстренное одобрение в странах своего производства, пишет Bloomberg, ссылаясь на анонимный источник. Между тем, Венгрия уже вакцинирует население российскими и китайскими препаратами.

Как отмечает издание, решение включить в сертификат вакцины, пока не одобренные EMA, может показаться спорным для ряда стран, считающих, что вакцины используют в качестве оружия пропаганды.

Процесс массовой вакцинации в ЕС буксует, пишет Bloomberg. На данный момент доля привитых составляет 9,4 из 100 человек. Для сравнения, аналогичный показатель в США составляет 27, а в Великобритании — 35. При этом в Еврокомиссии по-прежнему заявляют, что цель вакцинировать 70% взрослого населения ЕС к концу лета будет выполнена.

В образце «коронавирусного сертификата» подчёркнуто, что этот документ не может служить основанием для снятия ограничений по перемещению между странами, а также не обязует граждан прививаться. Кроме того, согласно плану Брюсселя, такая практика будет временной — до той поры, пока пандемию не провозгласят завершённой.