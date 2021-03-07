NZZ: пока Запад «думает лишь о себе», Россия, Китай и Индия прививают весь мир

В то время как Запад занимается «вакцинным национализмом» и «думает лишь о себе», в игру вступают Россия, Китай и Индия и спасают человеческие жизни, пишет Neue Zürcher Zeitung. Пока Россия и Китай с помощью вакцинной дипломатии пытаются улучшить свою глобальную репутацию и расширить экономические связи по всему миру, Индия укрепляется в роли региональной державы.

Программы вакцинации от коронавируса набирают обороты во всем мире. Но борьба за вожделенные вакцины продолжается, особенно для тех стран, которые не смогли «купить место в верхней части списка ожидания даже за большие деньги», сообщает Neue Zürcher Zeitung.

Мексика, например, фактически полагалась на еженедельные поставки вакцины Pfizer/BioNTech. Когда в конце января у американского производителя возникли проблемы, Мексика стала искать альтернативы — и быстро их нашла. Оперативнее всего оказались китайцы: 11 февраля они поставили в Мексику два млн доз вакцины CanSino. «Наша вечная благодарность», — написал министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард в Twitter.

Через три дня из Индии в Мексику прибыло 870 тыс доз вакцины AstraZeneca. А Россия поставила 200 тыс доз «Спутника V». Так в Мексике пересеклись китайская, российская и индийская «вакцинная дипломатия». Алжир и Сербия также запаслись дозами вакцин для своего населения от всех трёх поставщиков.

По данным компании Airfinity, в общей сложности почти 40 стран закупили вакцины у Китая, более 14 — у России. По данным министерства иностранных дел Индии, более 35 стран заказали вакцину у Индии. Страны-получатели разбросаны по разным частям света: большая часть из них находится в Южной Америке и на Ближнем Востоке. Представлены и государства Восточной Европы. Кроме того, как заявил в пятницу канцлер Себастьян Курц, Австрия также ведёт переговоры по закупке вакцин из России и Китая.

Как отмечает автор статьи, большинство развивающихся стран с низким и средним уровнем доходов закупают вакцины из Китая, России и Индии. В борьбе за вакцины западных производителей они ушли практически с пустыми руками, поскольку США, ЕС и другие богатые страны первые партии закупили для своего населения. Некоторые заказали намного больше, чем им действительно нужно.

Борьба идет жёстко: в четверг Италия заблокировала поставку в Австралию крупной партии вакцины AstraZeneca, воспользовавшись новым механизмом контроля за экспортом препаратов за пределы ЕС. ВОЗ раскритиковала «безудержный вакцинный национализм» итальянцев.

Китай, Россия и Индия вступают в игру тогда, когда Запад начинает «думает лишь о себе». До тех пор, пока COVAX, глобальная инициатива ВОЗ по взаимодействию с производителями вакцин в целях её справедливого распределения, не заработает на практике, эти три страны будут иметь полную свободу действий.

Своими долгожданными поставками Китай, Россия и Индия спасают человеческие жизни. В то же время они пытаются улучшить свою репутацию в мире. Какие стратегии они преследуют?

С помощью поставок вакцины Китай намерен укрепить экономические связи с Латинской Америкой, Ближним Востоком и Африкой. Если китайская вакцина окажется достаточно эффективной, Пекин сможет продемонстрировать прогресс, достигнутый им в наукоёмком секторе здравоохранения. Однако на данный момент многие сомневаются в защитном эффекте китайских вакцин, поскольку пока результаты третьей фазы клинических испытаний ещё не опубликованы.

Китай предлагает несколько вакцин. Вакцины фармацевтических компаний Sinopharm, Sinovac и CanSino уже идут на экспорт. Поскольку на данный момент прирост заболеваемости в самой стране невелик, а границы пока не открыты, правительство может подождать с вакцинацией собственного населения. До конца года должно быть произведено не менее 2,6 млрд доз.

Московский «Спаситель» под названием «Спутник V» стал первой вакциной от коронавируса, зарегистрированной в августе 2020 года. Однако производство всё ещё находится в стадии строительства. Поэтому, как утверждает издание, не все обещанные поставки могут быть гарантированы.

Российский фонд прямых инвестиций заключил с Бразилией, Южной Кореей, Индией, Китаем, Турцией, Казахстаном и Сербией контракты на производство вакцины на территории этих стран. На уровне внутренний политики это является важным аргументом против обвинений в том, что вакцину продают за границу вместо того, чтобы быстро привить собственное население. Однако, пишет автор, в России спрос пока невысокий, и многие россияне не торопятся с принятием решения о вакцинации.

Между тем развитие производственных мощностей в России идёт быстрыми темпами. Ожидается, что уже в марте будет произведено в общей сложности 30 млн доз, треть из которых — на российских заводах. В среднесрочной перспективе часть этой продукции также может быть экспортирована.

Как утверждает автор статьи, не проходит и дня, чтобы РФПИ не сообщил на своём сайте, что вакцину одобрила та или иная страна. В настоящий момент их более сорока. Фонд заключил контракты на поставку вакцины со странами Азии, Латинской Америки, Африки, Центральной и Восточной Европы. В то же время Россия использует вакцинную дипломатию, чтобы защитить своё влияние в Центральной Азии или на Балканах и распространить его на Латинскую Америку.

За последние несколько лет Индия выиграла у Китая не так много гонок. Китай стал мировой державой, укрепив влияние в соседних с Индией государствах. Индия осталась позади. Но при этом Индия активно использует вакцинную дипломатию. С конца января она экспортирует вакцину в Бангладеш, Бирму, Непал и Бутан. Чуть позже она начала поставки в Шри-Ланку, Афганистан и Монголию. По сравнению с Китаем и Россией, которые являются более глобальными державами, Индия с помощью своей вакцинной дипломатии утверждает себя в первую очередь в качестве региональной державы, передаёт Neue Zürcher Zeitung.