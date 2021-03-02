NBC: преждевременно и нереалистично — в ВОЗ призвали не ждать скорой победы над COVID-19
ДОКТОР МАЙКЛ РАЙАН, исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям: Я думаю, было бы очень преждевременно и нереалистично считать, что мы расправимся с этим вирусом к концу года. Но, на мой взгляд, мы сможем, если будем действовать с умом, закончить с госпитализациями, смертями и трагедиями, связанными с этой пандемией.
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