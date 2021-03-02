NBC: преждевременно и нереалистично — в ВОЗ призвали не ждать скорой победы над COVID-19

Исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан предположил, что мир едва ли сумеет справиться с коронавирусом в этом году. Вместе с тем, по его словам, страны могут снизить количество жертв COVID-19, если будут действовать разумно, передаёт NBC News.

ДОКТОР МАЙКЛ РАЙАН, исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям: Я думаю, было бы очень преждевременно и нереалистично считать, что мы расправимся с этим вирусом к концу года. Но, на мой взгляд, мы сможем, если будем действовать с умом, закончить с госпитализациями, смертями и трагедиями, связанными с этой пандемией.

В настоящий момент ВОЗ должна сосредоточиться на том, чтобы сохранять распространение вируса на как можно более низком уровне, сдерживать его. Это не только поможет предотвратить появление новых штаммов, но и снизит количество больных и госпитализированных.

Но самое важное — необходимо вакцинировать как можно больше людей. Особенно тех, кто находится на передовой, и наиболее уязвимые группы. Тем самым мы сможем развеять страх и исключить трагедии, окружающие пандемию.

ДОКТОР ТЕДРОС ГЕБРЕЙЕСУС, генеральный директор ВОЗ: Приятно видеть, что медработники в странах с низким уровнем доходов начинают прививаться. Но вызывает сожаление то, что это началось спустя почти три месяца с тех пор, как некоторые из самых богатых стран начали свои кампании по вакцинации.

Кроме того, вызывает сожаление, что некоторые страны всё ещё предпочитают делать прививки более молодым, здоровым взрослым людям, которые подвержены меньшему риску среди всего населения, раньше, чем медработникам и пожилым людям в других регионах.

Страны не участвуют в гонке друг с другом. Мы участвуем в общей гонке против вируса.

Дата выхода в эфир 02 марта 2021 года.