WSJ: хорьковые барсуки и кролики — эксперты ВОЗ назвали основных подозреваемых на передачу коронавируса людям

Специалисты ВОЗ, расследующие причины пандемии, считают наиболее вероятными промежуточными видами, от которых коронавирус передался человеку, хорьковых барсуков и кроликов, пишет The Wall Street Journal. Эти животные способны переносить SARS-CoV-2 и продавались на уханьском рынке. Эксперты настаивают, что необходимо проверить поставщиков, некоторые из которых базируются в юго-восточной части КНР, где были обнаружены летучие мыши с вирусом, похожим на человеческий.

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пытаются вычислить животных, которые могли стать промежуточным видом, передавшим коронавирус людям, сообщает The Wall Street Journal. Пока основными подозреваемыми оказались два вида: хорьковые барсуки и кролики. Оба могут переносить вирус и при этом продавались на рынке в городе Ухань, где было зафиксировано значительное число ранних заражений.

Как подчёркивают члены команды экспертов ВОЗ, расследующей причины пандемии, в дальнейшем необходимо будет установить всех животных, живых и мёртвых, представленных на рынке — законно или нет. Кроме того, будет необходимо установить поставщиков, поскольку часть животных привозили из приграничной юго-восточной части страны, где у летучих мышей был обнаружен вариант коронавируса, наиболее близкий к человеческому.

The Wall Street Journal отмечает, что МИД КНР и Госкомитет по вопросам гигиены и здравоохранения от комментариев отказались.

Издание объясняет, что специалисты ВОЗ сейчас исследуют сразу несколько гипотез и по-прежнему не могут с уверенностью сказать, передался ли людям вирус от животных на уханьском рынке и циркулировал ли он где-то ещё до этого. Одним из главных направлений работы будет попытка выяснить, какие животные могли стать переносчиками болезни. Для этого эксперты также хотят, чтобы Китай провёл масштабное тестирование на местных фермах, где разводят норок, поскольку в Европе известны случаи передачи болезни между этими животными и людьми.

Как напоминает газета, недавно команда ВОЗ завершила четырёхнедельную поездку в Ухань, где посетила тот самый рынок, ставший первым известным очагом заражения. Зоолог из делегации ВОЗ Питер Дасзак рассказал, что там в морозильных камерах находились тушки хорьковых барсуков. И хотя проведённые тесты на коронавирус дали отрицательный результат, животные могли послужить переносчиками. «Это может указывать на то, каким образом вирус попал в Ухань», — прокомментировал учёный.

По информации The Wall Street Journal, хорьковые барсуки, проживающие преимущественно в южной части Китая, принадлежат к тому же семейству млекопитающих, что и хорьки и выдры. Хотя хорьковые барсуки относятся к числу охраняемых видов, на них охотятся и продают на мех или в пищу.

По словам Дасзака, на рынке были представлены и кролики, которые тоже «достаточно подвержены SARS-CoV-2».

Голландский вирусолог из команды ВОЗ Марион Копманс также выделила хорьковых барсуков и кроликов как виды, способные переносить коронавирус.

Доктор Дасзак отметил, что в цепи поставок десяти точек, продававших диких животных на рынке, были обнаружены фермы из южных китайских провинций Гуандун, Гуанси и Юньнань, часть из которых граничит с Вьетнамом, Лаосом и Мьянмой. Это важные данные, поскольку в Юньнани были найдены летучие мыши с вирусом, схожим с SARS-CoV-2, а в Гуанси и Гуандуне — заражённые родственным вирусом ящеры-панголины. При этом Дасзак считает, что отметать другие страны тоже не стоит, поскольку какое-нибудь животное вполне могло пересечь границу — само или при помощи торговцев.

Как признали учёные, им не удалось выяснить, продавались ли на уханьском рынке другие животные, способные переносить коронавирус, включая виверр и енотовидных собак. Помимо этого, эксперты не смогли точно установить, продавались ли на рынке живые дикие млекопитающие. Как сообщил Дасзак, во время поездки делегации ВОЗ в КНР китайская сторона заверяла, что не продавались. Однако учёный предполагает, что продавцы могли торговать дикими животными подпольно.

The Wall Street Journal подчёркивает, что бывшие продавцы с уханьского рынка и сотрудник компании, проводившей дезинфекцию на локации, рассказывали, что видели там живых животных в клетках, в том числе собак, кроликов и барсуков. Эксперты считают, что заражённое животное или его мясо могли быть проданы или увезены за несколько недель до проверки китайских властей.

Эксперты из КНР, которые начали собирать образцы для тестирования с уханьского рынка 31 декабря 2019 года, настаивают, что вирус у животных обнаружен не был — только среди проб, взятых с прилавков, из канализации и прочих объектов. Глава рабочей группы по коронавирусу Госкомитета по здравоохранению Лян Ваньнянь заявил, что среди 1914 образцов, взятых у 35 различных видов диких животных, не было ни одного позитивного результата теста на антитела, как и ни одного позитивного результата ПЦР-теста среди 50 тыс. образцов, взятых у 300 видов диких животных.

Австралийский микробиолог из команды ВОЗ Доминик Дуайер уверен, что необходимо установить всех животных, продававшихся на уханьском рынке — легально или нет. «Только потому, что торговля дикими животными незаконна, это не значит, что её нет, в этом загвоздка. Им следует избегать логики, при которой они заявляют, что это незаконно, следовательно, этого не могло бы случиться. Такие вещи всё равно нужно проверять», — полагает эксперт.