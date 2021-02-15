CGTN: «намеренно исказили» — эксперты ВОЗ возмутились статьёй NYT об отказе китайцев предоставлять данные по коронавирусу

Ссылаясь на некоторых экспертов ВОЗ, участвовавших в расследовании происхождения пандемии в Ухани, газета The New York Times сообщила, что китайские специалисты отказались предоставлять коллегам важные данные для работы. Однако, как отмечает CGTN, в соцсетях члены делегации ВОЗ Питер Дасзак и Теа Фишер обвинили издание в искажении цитат и заверили, что работали с китайцами в атмосфере «доверия и открытости».

Эксперты из делегации ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения), которая в течение месяца расследовала в Ухани обстоятельства появления коронавируса, оспорили сообщения газеты The New York Times о том, что китайские специалисты отказались передавать зарубежным коллегам важные данные по COVID-19, сообщает CGTN.

По словам учёных ВОЗ, The New York Times «намеренно исказила» их цитаты. При этом эксперты настаивают, что их совместная работа с китайскими специалистами проходила в атмосфере «доверия и открытости» и что доступ ко всей необходимой информации им был обеспечен.

«У меня был совершенно НЕ ТАКОЙ опыт в ходе миссии ВОЗ. Как глава рабочей группы, специализировавшейся на изучении животных и окружающей среды, я взаимодействовал со своими китайскими коллегами в атмосфере доверия и открытости. В ходе нашей работы мы ПОЛУЧИЛИ доступ к важным новым данным. Мы СМОГЛИ углубить понимание возможных путей распространения болезни», — написал в своём Twitter в ответ на статью The New York Times зоолог и член делегации ВОЗ Питер Дасзак. Эксперт пообещал, что новая информация по началу пандемии в Ухани будет в ближайшее время опубликована в докладе организации.

Позицию Дасзака поддержала и другой специалист ВОЗ, побывавший в Ухани, эпидемиолог Теа Фишер. «У меня в команде эпидемиологов тоже был совершенно НЕ ТАКОЙ опыт. Мы наладили хорошие отношения между китайскими и иностранными эпидемиологами!» — рассказала эксперт в своём Twitter. Как отметила Фишер, «оживлённые споры», на которые ссылалась The New York Times, говорят о «высоком уровне вовлечённости». «Наши цитаты были намеренно искажены, чтобы бросить тень на важную научную работу», — пожаловалась Фишер.

«Действительно! Очень разочаровывает, когда проводишь время с журналистами, объясняешь им основные заключения нашей непростой работы в Китае в течение месяца, только лишь затем, чтобы увидеть, как те выборочно изворачивают цитаты наших коллег, чтобы они подходили под историю, прописанную ещё до того, как сама работа началась. Позор вам, The New York Times», — добавил Дасзак в ответ на пост Фишер.

— Peter Daszak (@PeterDaszak) February 13, 2021

Как напоминает CGTN, ранее в своём интервью каналу Дасзак также заявил, что уважает работу китайских экспертов, проводивших исследования в начале пандемии в Ухани. Как заверил учёный, в ходе своего расследования команда ВОЗ проводила «продуктивные, открытые и честные обсуждения» с коллегами из КНР и в итоге пришла к «действительно глубокому пониманию» с «высоким уровнем прозрачности».

Глава миссии ВОЗ Питер Бен Эмбарек, вопреки оценкам некоторых СМИ, назвал поездку в Китай «во многом успешной», подчёркивает CGTN.