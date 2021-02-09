CNBC: картина в корне не изменилась — эксперты ВОЗ рассказали об итогах расследования в Ухани

По итогам своего расследования причин происхождения коронавируса в Ухани эксперты ВОЗ отмели гипотезу об утечке из местной лаборатории, пишет CNBC. Специалисты считают наиболее вероятной версию о заражении человека через промежуточный вид животного, но для выяснения более точных обстоятельств, по их словам, нужны дальнейшие исследования.

Международная группа экспертов ВОЗ, которая в течение четырёх недель в Китае выясняла причины происхождения COVID-19, провела большую пресс-конференцию для журналистов, сообщает CNBC.

В рамках своего расследования специалисты осмотрели рынки, лаборатории и больницы первого очага пандемии, города Ухань, включая рынок морепродуктов Хуанань, где были зафиксированы ранние заражения, Уханьский институт вирусологии и лабораторию Уханьского центра по контролю и профилактике заболеваний. Кроме того, эксперты ВОЗ должны были пообщаться с первыми пациентами с диагнозом COVID-19 и лечившими их медиками.

Как заявил журналистам глава делегации, эксперт ВОЗ по зоонозным инфекциям и продовольственной безопасности Питер Бен Эмбарек, вирус, «скорее всего», передался человеку через промежуточное звено — определённый вид животного, который стал посредником. Но какое это было животное, сказать пока невозможно, и для подтверждения этой гипотезы нужны дальнейшие исследования.

А вот гипотезу о том, что первое заражение произошло из-за утечки из уханьских лабораторий, в поддержку которой неоднократно высказывалась администрация экс-президента США Дональда Трампа и которую упорно отрицали китайские власти, эксперты отмели. «Гипотеза с лабораторией крайне маловероятно может объяснить передачу вируса человеку. Поэтому она не войдёт в число гипотез, которые мы будем предлагать для дальнейшего изучения», — прокомментировал Бен Эмбарек. Как добавил глава экспертной группы по COVID-19 при Госкомитете КНР по здравоохранению Лян Ваньнянь, решение отказаться от гипотезы о лаборатории было сделано «на основании серьёзного обсуждения и очень тщательного исследования».

Также Лян отметил, что экспертам необходимо сосредоточиться на изучении того, как вирус циркулировал среди животных, прежде чем он попал к человеку. Наиболее вероятными переносчиками считались летучие мыши и ящеры-панголины, но, как подчеркнул китайский эксперт, вирус, обнаруженный у этих видов, «недостаточно схож» с человеческим вариантом. Подверженность норок и кошек коронавирусу позволяет говорить о возможном животном-посреднике, но, по словам Ляна, исследования по этому вопросу пока не дают возможность дать однозначный ответ.

Представитель Госкомитета КНР по здравоохранению заявил, что коронавирус мог уже быть среди людей до его обнаружения в Ухани в декабре 2019 года. Однако, по данным экспертов, свидетельств каких-то крупных вспышек заболевания до указанного периода ни в Ухани, ни где бы то ни было ещё обнаружено не было.

Лян Ваньнянь также сообщил, что рынок морепродуктов Хуанань, который китайские власти закрыли сразу после первой вспышки COVID-19, действительно был одним из первых мест, где появился коронавирус, но как он туда попал, пока определить невозможно.

Как напоминает CNBC, Китай публиковал мало информации о своих исследованиях причин происхождения COVID-19, и ещё до расследования ВОЗ многие высказывали сомнения относительно того, предоставит ли Пекин иностранным экспертам полный доступ к своим данным.

«Изменили ли мы в корне картину, которая уже у нас была, в плане понимания, что происходило в начале пандемии в декабре 2019 года? Не думаю. Смогли ли мы углубить это понимание? Добавить детали? Абсолютно», — объявил Бен Эмбарек.

CNBC полагает, что ВОЗ пытается умерить ожидания общественности относительно этого расследования. Для сравнения — экспертам понадобилось десятилетие, чтобы выяснить причины происхождения атипичной пневмонии. А о происхождении вируса Эболы, который впервые был выявлен в 1970-х, до сих пор мало что известно.